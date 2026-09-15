Palamut fiyatı dibe vurdu: Tezgâhlarda bolluk yaşanıyor

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Yeni av sezonunun başlamasıyla Karadeniz’de palamut bereketi yaşanıyor. Bol miktarda avlanan palamut, tezgâhlara uygun fiyatlarla yansırken Trabzon’da vatandaşların balığa ilgisi de arttı.

Sezonun ilk günlerinde daha yüksek fiyatlardan satılan balık, bolluğun artmasıyla birlikte hızla ucuzladı. Benzer şekilde Ordu’da da eylül ayının başında palamutun boyutuna göre 30 ila 100 TL arasında satıldığı bildirildi.

Tanesi 45 tl’ye kadar geriledi

Trabzon kent merkezindeki balık tezgâhlarında orta boy palamutun tanesi 45 TL’ye kadar düştü. İri palamutların kilogram fiyatı ise 85 TL seviyesinde bulunuyor. Barbunya, hamsi, istavrit ve mezgitin kilogramı da 110 TL civarında alıcı buluyor.

Fiyatların gerilemesi vatandaşın ilgisini artırırken, bazı tüketiciler palamudu fazla miktarda alarak buzdolaplarının dipfrizlerinde saklamayı tercih ediyor. Tezgâhlardaki hareketlilik, balıkçılar açısından da sezonun oldukça bereketli geçtiğini gösteriyor.

Karadeniz’de palamut bolluğu fiyatları düşürdü

Balıkçı esnafı Serkan Taner, bolluğun satışlara doğrudan yansıdığını belirterek, “Karadeniz’den bereket fışkırıyor. Palamudun tanesini 45 TL’ye kadar düşürdük. Günlük ortalama 300 kasa balık indiriyoruz tezgâha. Vatandaş memnun, kasalarca alıp buza koyanlar var. İnanın nakliye, mazot ve işçilik giderleri olmasa bu balığı vatandaşa bedavaya vereceğiz” dedi.

Miktarlar yıllara göre değişiyor

Uluslararası bilimsel çalışmalarda Atlantik palamutunun Karadeniz’e mevsimsel göç yaptığı ve av miktarlarının yıllara göre ciddi değişiklik gösterebildiği belirtiliyor. Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü de palamut avlarının yıllar arasında büyük farklılıklar gösterebildiğine dikkat çekiyor.