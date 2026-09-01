Palamut tezgahlara indi: Sezonun ilk fiyatı belli oldu

Dün dua ve horonla Karadeniz'in serin sularına açılan balıkçılar, gece boyu ağlarına balık takılması için uğraştı. 5 aylık bekleyişin sonunda gemilerin depoları başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıklarıyla doldu. Çingene palamudunun aksine büyüyen palamudun tanesi ilk günden 150 liraya satılmaya başlandı.

Tanesi 150 TL’den satılıyor, fiyatın düşmesi bekleniyor

Denizde çok sayıda palamut olduğunu ve bu nedenle vatandaşların palamut yemekten bıkacağını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Tezgahımız ilk günden süper oldu. Bu sene bol bol palamut satacağız gibi görünüyor. 15 Ağustos'tan beri palamut satıyorduk zaten. Bugün ise bol miktarda palamut geldi. 600 grama kadar ulaşan palamutların tanesi 150 TL'den satılıyor. Mezgit kilo 250 TL, istavrit 150 TL, barbun 250 TL'den satışa başladı. Fiyatlar ilk gün için uygun. Geçen yıl hamsi bol olmuştu. Bu sezon ise palamut yılı olacak. Balıkçılar için hangi balığın olduğunun bir önemi yok. Bizi her yıl bir balık sırtladığında sıkıntı olmuyor. İster palamut isterse de hamsi bol olsun. Hangisi bol bol tüketilirse bizim için problem yok. Önceki yıllarda 6-7 ay palamut satmıştık. O kadar uzun sürmüştü. Bu yıl da o sene gibi olacak diye umut ediyoruz. Denizde bol miktarda palamut var. Vatandaş artık palamut yemekten bıkacak. Gece ilk kez denize çıkıldı. Bazı tekneler balıkları bulamadı ve yeterince balık çıkmadı. O nedenle bugün palamudun tanesi 150 TL'den satılıyor ama yarın belki 100 TL veya 75 TL'den de satılabilir" dedi.

Vatandaş tezgahtaki fiyatlardan memnun, ucuzlama bekliyor

İlk günden sabahın erken saatlerinde balıkçı tezgahlarına giden vatandaşlar ise sezonun açılışını dört gözle beklediklerini, ilk gün olmasına rağmen balıkların güzel ve uygun fiyatlı olduğunu dile getirdiler.

Öte yandan balıkçılar ve vatandaşlar, ilk günün ardından balık fiyatlarının biraz daha ucuzlamasını ümit ettiklerini belirttiler.