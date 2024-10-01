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Palamuta yoğun talep! Tanesi 100 TL

Havaların serinlemesiyle birlikte palamuda talep arttı. Palamudun tanesi iriliğine göre 100 TL ile 3 tanesi 200 TL arasında değişiyor.

Haber Merkezi
İHA
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Palamuta yoğun talep! Tanesi 100 TL
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Trabzon Balık Hali’nde palamudun yanı sıra diğer balık çeşitlerindeki artış dikkat çekerken palamudun tanesi iriliğine göre 100 TL ile 3 tanesi 200 TL arasında değişiyor.

"Palamudun tanesi 1 kilo geliyor"

Palamudun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de arttığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, “Palamut şu anda iyi gidiyor. Bir ara avında eksilme olmuştu ancak şimdi bolluğu sürüyor. Palamut boy ve gramaj olarak daha da büyüdü tanesi 1 kilo kadar geliyor. Havaların bugünden itibaren serinledi, serinleyince satışlarda artıyor. Fiyatlarımız, palamut iriliğine göre tanesi 100 TL, küçükleri üç tane 200 TL, mezgit 100 TL, çinakop 200 TL, istavrit 75 TL, Hamsi Sinop taraflarından geliyor kilosu 175 TL. Sezonun ilk açıldığı günden bugüne kadar avlanma çok güzel geçiyor. Çok güzel bereketli palamutlar geliyor bunun yanı sıra diğer çeşitlerimizde çoğaldı diyebiliriz” dedi.

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