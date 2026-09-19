Palandöken'den akaryakıt zamları için çağrı: "Eşel mobil sistemi kaçınılmaz"

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"Pompadaki zamlar esnafın da vatandaşın da cebini yakıyor"

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafı başta olmak üzere ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri doğrudan etkilediğini belirten Palandöken, artan maliyetlerin taşınan ürünlerin fiyatlarına da yansıdığını söyledi.

Palandöken, "Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor" dedi.

"Nakliye maliyetleri artıyor, fiyatların gerilemesi zorlaşıyor"

Akaryakıt zamlarının yalnızca ulaşım giderlerini değil, taşımacılık maliyetleri üzerinden çok sayıda ürün ve hizmetin fiyatını etkilediğini ifade eden Palandöken, bunun enflasyonla mücadeleyi de zorlaştırdığını dile getirdi.

Mevsimsel olarak önümüzdeki dönemde bakliyat ürünlerinde yeni bir fiyat artışı beklentisinin oluşabileceğini belirten Palandöken, akaryakıt maliyetlerinin kontrol altına alınmasının önemine dikkati çekti.

"Eşel mobil sistemi geçici olarak uygulanmalı"

Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışların vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Palandöken, "Dolayısıyla bunların halledilebilmesi için bu petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt pompalarındaki fiyatların vatandaşın dikkatini çekecek seviyelere ulaştığını belirten Palandöken, fiyat artışlarının artık günlük yaşamın önemli bir maliyet unsuru haline geldiğini savundu.

"Akaryakıt zamları A'dan Z'ye tüm ürünlere yansıyor"

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ulaştırma maliyetleri üzerinden çok sayıda ürün ve hizmete yansıdığını belirten Palandöken, bunun enflasyonist baskıyı artırdığını ifade etti.

Palandöken, ulaşım ve nakliye maliyetlerindeki yükselişin toplu taşıma ücretlerinden kamyon taşımacılığına, servislerden marketlerdeki ürün fiyatlarına kadar geniş bir alanda hissedildiğini söyledi.

"Vatandaşın rahatlaması için zamların önüne geçilmeli"

Enflasyonla mücadelede vatandaşın alım gücünün korunmasının önemine işaret eden Palandöken, akaryakıt zamlarının sınırlandırılmasının hem tüketiciler hem de işletmeler açısından rahatlama sağlayacağını belirtti.

Palandöken, toplu taşımada kullanılan araçlardan servis araçlarına kadar tüm ulaşım kalemlerinde akaryakıt maliyetinin önemli bir gider oluşturduğunu ifade ederek, "Bu işleyişi durdurmak lazım. Bu sıkıntının önlenmesi lazım" dedi.

Palandöken ayrıca deterjan ve kozmetik gibi petrol ürünlerinin kullanıldığı sektörlerde de maliyet artışlarının görüldüğünü belirterek, nakliye giderlerindeki yükselişin hem vatandaş hem de esnaf açısından önemli bir yük oluşturduğunu kaydetti.