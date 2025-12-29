Palm yağı piyasası 2026’da sakin seyir bekliyor

Çin’de rakip yemeklik yağlara kıyasla palm yağına yönelik talep sinyallerinin güçlenmesi ve Hindistan’dan geleceği tahmin edilen güçlü alım beklentisi fiyatlara destek sağlıyor. 2026’da piyasanın, gıda, biyoyakıt ve endüstriyel talep arasındaki dengeyle şekilleneceği belirtiliyor.

-Endonezya’da hükümetin yaklaşık 3,3 milyon hektar arazi üzerindeki kontrolü, potansiyel olarak 2–5 milyon ton üretimi risk altına sokabilir. Bu durum, arz güvenliği açısından küresel piyasada dalgalanma riskini artırıyor.

-Malezya tarafında ise 2025’te yüksek üretim performansı kaydedilmesine rağmen 2026’da palm yağı üretiminin yaklaşık 400 bin ton düşerek 19,6 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşte, durgunlaşan ekim alanları, iş gücü bağımlılığı ve yeniden dikim süreçlerindeki yavaşlama etkili olacak.

-Biyoyakıt politikaları da fiyat dinamiklerinde kritik rol oynuyor. Endonezya’nın biyodizel programı B50 zorunluluğunu 2026 için B45’e çekmesi, arz ortamının daha az sıkışık olabileceğine işaret etse de, güçlü gıda talebi fiyatlarda taban oluşturuyor.

-Küresel ticaret akışlarında Hindistan’ın talep büyüklüğü piyasayı destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor. Çin’in palm yağındaki ithalat talebi ise soya yağı stok durumuna bağlı sınırlı kalabilir.

-Avrupa Birliği’nin Ormansızlaşma Yönetmeliği’nin (EUDR) Aralık 2026’ya ertelenmesi, sürdürülebilirlik uyum maliyetleri ve ticaret akışlarını yeniden şekillendirebilecek riskler getiriyor