Palmali Holding, Lukoil'e açtığı 2 milyar dolarlık davayı kaybetti

Azerbaycan asıllı iş adamı Mubariz Mansimov'un kontrolündeki Palmali, ilk olarak 2017 yılında Lukoil'in İsviçreli yan kuruluşu Litasco'ya karşı Yüksek Mahkeme'de dava açmış ve başlangıçta yaklaşık 2 milyar dolar tazminat talep etmişti. Ancak Litasco, 2020 yılında davanın büyük bir kısmının düşürülmesini sağlamıştı.

Palmali, bu yılın başlarında görülen davada, Litasco'nun aylık 700.000 tona kadar kargo tedarik etme yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 120 milyon dolar civarında tazminat talep ediyordu.

Yargıç Mark Pelling, Palmali'nin davasını reddetti ve Litasco ile yapılan sözleşmenin, şirketin o zamanki Genel Müdürü Valery Golovushkin'in "açık bir çıkar çatışması" içinde olması nedeniyle geçersiz olduğunu söyledi.