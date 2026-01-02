Pamuk, beyaz bir sayfa açamıyor!

Küresel pamuk piyasası 2025 yılını baskı altında geçirdi. ABD borsalarında yıla 68 sent/libre seviyesinde başlayan pamuk, yılı yaklaşık 64 sentte tamamladı ve yıllık bazda yüzde 6’ya yakın değer kaybetti. Fiyatlardaki zayıf seyirde, küresel tekstil talebindeki durgunluk ve sentetik elyafl ara yönelim belirleyici oldu. StoneX analizine göre 2025, pamuk üreticileri açısından düşük fiyatlar ve fazla arzla hatırlanan zor bir sezon oldu. Bu tablo, başta ABD ve Brezilya olmak üzere ana ihracatçı ülkelerde 2026 sezonu için ekim alanlarının azaltılmasına yol açtı. Ancak arz tarafındaki bu tepki, talep cephesindeki kırılganlık nedeniyle fiyatlara beklenen desteği veremedi.

2026’ya girerken arz daralıyor

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, 2025/26 sezonunda ABD pamuk üretiminin yüzde 8 düşüşle 13,2 milyon balyaya gerilemesi bekleniyor. Bu seviye, son on yılın en düşük üretim rakamlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak ABD’deki gerileme, Brezilya ve Avustralya gibi üreticilere alan açıyor.zBrezilya’da üretimin 18,1 milyon balyaya, ihracatın ise 13,9 milyon balyaya çıkması bekleniyor. Uygun maliyetler ve artan verimlilik, Brezilya’yı özellikle Asya pazarları için güçlü bir tedarikçi konumuna taşıyor. Avustralya’da da üretimde toparlanma dikkat çekiyor.

Pamukta asıl sorun talep belirsizliği

Analistlere göre pamuk fiyatlarının önündeki temel engel talep. ABD ve Avrupa’da tüketici harcamaları temkinli seyrini korurken, Asya’da tekstil üretimi sentetik elyafl ara daha fazla yöneliyor. Bu yapısal değişim, pamuk tüketimindeki toparlanmanın yavaş ve sınırlı kalmasına neden oluyor. Çin’de pamuk üretimi artmasına rağmen, ithalatın 5 milyon balya seviyesine kadar düşmesi bekleniyor. Hindistan’da ise devlet alımları iç piyasayı desteklerken, küresel ticarette dalgalı bir görünüm oluşuyor.

Fiyatta aşağı yönlü riskler ağır basıyor

Pamuk piyasasında 2026 görünümü, arz tarafındaki sınırlı daralmaya rağmen fiyatlar açısından temkinli bir tabloya işaret ediyor. Yılın son çeyreğinin yeni yıl hakkında belirleyici olduğunu düşünen uzmanlara göre 2026’da fiyatlar baskı altında kalmaya devam edecek. 2025’in ikinci yarısından itibaren fiyatların 68 sentin altında sıkıştığı görülürken, analistlere göre bu sıkışmanın yukarı yönlü kırılması için güçlü bir talep ivmesine ihtiyaç var; mevcut veriler ise bu ihtimali zayıfl atıyor. StoneX ve benzeri kurumların projeksiyonları, 2026 boyunca pamuk fiyatlarının aşağı yönlü risklere daha açık olduğunu gösteriyor.

Küresel tüketimde beklenen artış sınırlı kalırken, sentetik elyaf kullanımındaki yapısal yükseliş pamuk için talep tavanını aşağı çekiyor. Bu durum, üretimdeki daralmaya rağmen fiyatların güçlü bir toparlanma sergilemesini zorlaştırıyor.

Fiyat 60 sentin altına düşebilir

Analizlerde öne çıkan temel senaryoya göre, küresel ekonomik büyümenin zayıf seyretmesi ve tekstil talebindeki toparlanmanın gecikmesi halinde pamuk fiyatları 2026 içinde 57 sent/libre seviyesine doğru geri çekilebilir. Bu seviye, hem maliyet-fiyat dengesi hem de teknik göstergeler açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Özellikle ABD pamuk stoklarının yüksek seviyesini koruması ve Çin’in ithalat iştahındaki zayıfl ama, fiyatlar üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşın, fiyatların 55 sentin altına kalıcı şekilde sarkabilmesi için küresel talepte daha sert bir bozulma ya da büyük bir makroekonomik şok gerektiği ifade ediliyor.

TÜRKİYE PAMUKTA İTHALATÇI KONUMUNU KORUYOR

Türkiye’de 2025/26 sezonunda pamuk üretiminin yaklaşık 700 bin ton seviyesinde kalması bekleniyor. Kuraklık ve ekim alanlarındaki daralma üretimi sınırlandırırken, iç tüketimin 1,45 milyon ton civarında seyretmesi ithalat ihtiyacını canlı tutuyor. Bu tablo, Türkiye’yi pamuk piyasasında net ithalatçı konumda tutarken, küresel fiyat hareketlerine duyarlılığı artırıyor.