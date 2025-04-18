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Pamuk depolarının asgari kapasiteleri yeniden belirlendi

Ticaret Bakanlığı, pamuk için lisanslı depoların asgari kapasitelerini yeniden belirledi. Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Pamuk depolarının asgari kapasiteleri yeniden belirlendi
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Pamuk depolanması için kullanılan lisanslı depoların kapalı asgari kapasitesi 5 bin tona indirildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Pamuk Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapasite düşürüldü

Buna göre, lisanslı depo işletmesinin lisansa tabi sahip olması gereken kapalı asgari depo kapasitesi 10 bin tondan 5 bin tona düşürüldü.

Sermaye tutarı belirlendi

Lisanslı depo işletmesinin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 5 bin ile 10 bin ton için 1 milyon lira, 10 bin 1 ile 20 bin ton için ise 1,5 milyon lira olarak belirlendi.

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