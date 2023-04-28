Panama ve Kosta Rika’ya 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

Cumhuriyet’in 100. yılında, bir önceki yılın rekor ihracat rakamını geride bırakmayı hedefleyen Türk ihracatçıları, Türkiye’nin küresel pazarlarda konumunu güçlendirmek, yeni pazarlar bulmak ve ülkenin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına katkı sağlamak için düzenlenen genel nitelikli ticaret heyetlerine katılarak, ihracat bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam ediyor.

İhracatçılar, bu kez rotasını Orta Amerika’ya çevirdi. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) organizasyonunda İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin de katılımıyla gerçekleştirilen genel ticaret heyeti organizasyonu, 9-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Panama ve Kosta Rika’ya yönelik düzenlendi.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç’in heyet başkanı olarak yer aldığı ziyaretlere; İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, İİB Genel Sekreteri Doğuş Tozanlı, tekstil, mobilya, kimyasal ürünler, mermer, sigortacılık hizmetleri, yapı inşaat, makine ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 16 Türk firmasından 22 temsilci katılım sağladı. Türkiye’den gelen ihracatçı firmalar, her iki ülkede 100’den fazla alıcı firma ile 220 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

“Panama ve Kosta Rika, Orta Amerika’nın parlayan yıldızları”

Türkiye'nin, Orta Amerika’ya yönelik bölge politikasının bir uzantısı ve sürdürülebilir bir ekonomik iş birliği altyapısına sahip olması bakımından Panama ve Kosta Rika’ya yapılan ziyaretlerin önemine değinen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Orta Amerika ile kurduğumuz ticari ilişkilerde, Panama ve Kosta Rika ihracat hacmimizi yukarı taşıyan iki ülke. Mevcut ikili ilişkilerimizi daha da ileri bir noktaya taşımak için gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde; ülkelerin ithalat kalemlerinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet ürünlerine dair daha çok bilgi sahibi olup, yapılacak yatırım teşvikleriyle ilgili görüşmeler yaptık. Bu noktada özellikle mobilya, kağıt ve orman ürünleri bazında ihracatımızı daha da yukarı taşımak istediğimiz noktalar arasında Orta Amerika geliyor. Panama ve Kosta Rika, Orta Amerika’nın parlayan yıldızları. Bu iki ülkeye toplam 1 milyar dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı hedefliyoruz. Gerek yaptığımız görüşmeler, gerekse firmalarımızın ilerleyen süreçte bu ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlara olan katılımı atacağımız yeni adımlar için yüksek değere sahip. İhracatçılar olarak hedefimiz, cumhuriyetimizin 100. yılında, bir önceki yılın rekor ihracat rakamını geride bırakmak. Bizler de kendi sektörümüz özelinde, bu artışa katkı sağlamayı amaçlıyoruz ve var gücümüz ile bunun için çalışıyoruz." dedi.