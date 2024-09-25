Panda diplomasisi yüksek enflasyona takıldı! Bir servet yiyen pandalar evlerine dönüyor

Pekin yönetiminin, ABD ve batılı ülkelerle dostluğu pekiştirme ve Çin’in imajını güçlendirme adına uygulamaya koyduğu panda diplomasisi bu kez yüksek enflasyona takıldı.

Sık sık ülkelere dostluğun bir nişanesi olarak kiralanan pandalar ekonomik gerekçelerle iade ediliyor.

Finlandiya'daki Ähtäri Hayvanat Bahçesi enflasyonu gerekçe göstererek dev pandalarını Çin'e iade etmeye karar verdiğini açıkladı. 2018'den bu yana pandalar için 8 milyon euro harcayan Finlandiya iade nedenini ise yüksek enflasyon olarak gösterdi.

Artan bakım maliyetleri pandaların bakımını zorlaştırıyor

Finlandiya'daki, yükselen enflasyon ve artan bakım maliyetlerini başlıca etkenler olarak göstererek iki dev panda Lumi ve Pyry'yi Çin'e geri gönderme kararı aldığını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyaretinin ardından 15 yıllık bir anlaşmanın parçası olarak Ocak 2018'de Finlandiya'ya getirilen pandalar, uluslararası işbirliğinin bir sembolü haline gelmişti.

6 yılda 8 milyon euronun üzerinde harcama yapıldı

Ancak pandaların yaşam alanlarına 8 milyon euro'nun (yaklaşık 8,92 milyon dolar) üzerinde yatırım yapan hayvanat bahçesi şu anda önemli mali zorluklarla karşı karşıya.

The Guardian’ın haberine göre karar, hayvanat bahçesinin Çin'e ödenen koruma ücreti de dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 1,5 milyon euroluk maliyet bildirmesinin ardından geldi. Bu maliyetler, özellikle Covid-19 salgınının turizm ve ziyaretçi sayılarını ciddi şekilde etkilemesiyle savunulamaz hale geldi.

3 yıldır pandaları göndermek için müzakereler yürütülüyor

Ähtäri Hayvanat Bahçesi Başkanı Risto Sivonen, hayvanat bahçesinin önemli miktarda borcunun biriktiğini ve son üç yıldır pandaların iadesi için müzakereler yürüttüğünü açıkladı.

Finansal gerçeklik geri dönüş sürecini başlattı

Geri dönüş süreci, Lumi ve Pyry'nin anavatanları Çin'e gönderilmeden önce bir ay sürecek bir karantinayı içerecek. Hayvanat bahçesi, pandaların ziyaretçileri Finlandiya'nın merkezi konumuna çekeceğini umarken, finansal gerçeklik farklı bir sonuca yol açtı. Finlandiya hükümetinin 2023 yılında ek fon sağlamayı reddetmesi hayvanat bahçesinin durumunu daha da karmaşık hale getirdi.

Diplomatik ilişkiler etkilenmeyecek

Hayvanat bahçesinin içinde bulunduğu mali sıkıntıya rağmen, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu kararın ticari bir karar olduğunu ve Finlandiya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkileri etkilememesi gerektiğini vurguladı. Helsinki'deki Çin Büyükelçiliği de kararın dostane istişareler sonucunda alındığını teyit ederek, geri dönüşün işbirliğine dayalı doğasının altını çizdi.

Pandalar Çin'in "iyi niyet elçileri"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana yabancı hayvanat bahçelerine panda göndermek, ticari bağları güçlendirmek ve Çin'in uluslararası imajını arttırmak için bir strateji olarak kullanılıyor. Lumi ve Pyry'nin dönüşü Finlandiya'nın panda hikayesinde önemli bir dönüm noktasına işaret ederken, gelişen ekonomik ortamda turizme bağımlı kurumların karşılaştığı daha geniş çaplı zorlukları da yansıtıyor.

Bir servet yiyip üremeyi başaramadılar

Nesli tükenmekte Pandalar, 2018 yılından bu yana Çin hükümeti tarafından uluslararası tehlike altındaki türleri koruma programı kapsamında hayvanat bahçesine kiralıyor. Finlandiya pandalar için Çin ile 15 yıllık bir koruma anlaşması imzaladı. Erkek panda Pyry ve dişi panda Lumi 2018'de Ähtäri Hayvanat Bahçesi'ne geldi. Pandalar ilk yıllarında çok sayıda ziyaretçi çekti. Ziyaretçi sayısı 275.000 kişiyi neredeyse aştı. Hayvanat bahçesi pandaların üremesini sağlamak için birkaç kez girişimde bulundu. Lumi'nin doğurganlığı izlendi ve çiftleşme dönemlerinde gizliliği sağlamak için panda muhafazası halka kapatıldı. Hayvanat bahçesi, yavrular için her ihtimale karşı bir yenidoğan kuluçka makinesi bile satın aldı. Ancak yavru doğmadı.

Pandalara fon sağlanamadı

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından hayvanat bahçesi maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Ocak 2023'te Maliye Bakanlığı, Ähtäri'nin pandaları için beş milyon euroya kadar fon sağlamayı planladı. Ancak plan eleştirilere maruz kaldı ve fon iptal edildi. Bu, hayvanat bahçesi için bardağı taşıran son damla oldu. Tehlike altındaki türleri koruma programıyla ilgilenen Fin ve Çinli şirketlerden bile ortak fon araştırmaları başladı. Hükümet fonunun gelmemesi ve bu yöndeki planların çökmesinden sonra, hayvanat bahçesinin yönetim kurulu pandaları planlanandan önce Çin'e geri göndermek için hazırlıklara başlamaya karar verdi.