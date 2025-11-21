Panda Grubu/Seherli: Çin’e alternatif tedarikçi olmayı hedefliyoruz

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Panda Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, ekiplerinin tüm coğrafyalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, buraların ihtiyacı olan ürünü Çin’e alternatif olarak Türkiye’den sağlamayı düşündüklerini söyledi. Alüminyum sektörüne yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin ilk 400 firması içine giren bir üretim merkezine dönüşen Panda Grubu, elektriğini kendi üretmesi ve geri dönüştürülebilir ürün kullanımıyla Avrupa’ya olan ihracatta avantajlı bir konuma gelmiş durumda.

Buna karşılık ihracatta sadece Avrupa’ya odaklanmadıklarını belirten Panda Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli; Amerika, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Ortadoğu’da önümüzdeki dönemde alüminyuma olan talebin artış göstereceğini söyledi. Ekiplerinin bu bölgelerin hepsinde çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Seherli, “Buraların ihtiyacı olan alüminyumu, aslında Çin’e alternatif olarak Türkiye’den sağlamayı öngörüyoruz. Buna göre de yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Panda Grubu olarak kendilerini sürdürülebilir üretim merkezi olarak gördüklerini ifade eden Hüseyin Seherli, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda geri dönüşümü ön plana koyduklarını aktardı. Enerjisini temiz elektrikten alan yüzde 100 geri dönüştürülebilir alüminyum grubu olan işlere yatırım yaptıklarını dile getiren Hüseyin Seherli, 2006 yılında adım attıkları alüminyum sektöründe bugün yüzde 80 ihracata üretim yapan, Türkiye’nin ilk 400 şirketi arasında yer alan bir üretim tesisine dönüştüklerini anlattı. Panda Alüminyum’un kapasitesini yüzde 30 civarında artıracak yatırımda da son aşamaya gelindiğine değinen Hüseyin Seherli, 2026 yılı Ocak ayında devreye almayı planladıklarından bahsetti.

Seherli, üretim faaliyetlerinde olduğu gibi yeni yatırımlarında da geri dönüştürülmüş, kaliteli üretime odaklandıkları için Avrupa’ya olan ihracatta da ciddi artış olacağını öngördüklerini belirtti.

“Alüminyum sektörüne can suyu olacak”

Güneş panellerinin vergisiz bir şekilde ülkeye girişinin önlenmesi noktasında bir mevzuat hazırlığı olduğunu dile getiren Hüseyin Seherli, “Buna sadece kendi firmalarım açısından bakmıyorum, düzenlemenin TALSAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak tüm alüminyum sektörüne bir can suyu olacağını düşünüyorum. Alüminyum sektörünün en azından katma değerin, enerji sektöründeki yapılan yatırımların içerideki ekosistemde kaldığı bir düzende olacak. Yerli firmaların çok rahatlıkla bunu karşılayabileceği bir kapasiteleri de mevcut olarak panel üreticisi firmaların yerli firmalardan daha çok ürün alacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elektrik ihtiyacı GES’ten karşılanıyor”

Çöpten enerji üreten tesislere de sahip olduklarını ifade eden Seherli, atıkları da çimento sektöründe yakıt olarak kullanılan ürünlere çevirdiklerini bildirdi. Panda Alüminyum’un tüm elektrik ihtiyacını karşılaması için tamamıyla Ankara Polatlı’da bir GES’leri bulunduğu bilgisini veren Seherli, Pantech Alüminyum ile Alüminyum ekstrüzyon, Pancast Alüminyum olarak da döküm üzerine yatırım yaptıklarını anlattı. Madencilik alanında ise Zultanit adıyla bilinen özel bir taş madenine ait ruhsatı olan iki firmadan birisi olduklarını ifade eden Hüseyin Seherli, bunun mücevher yapımında kullanıldığını söyledi.