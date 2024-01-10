PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu: Gıda artış fiyatı, enflasyon ortalamasının altında

PANKOBİRLİK’in 51. Olağan Mali Genel Kurulu, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu üyeleri ile Türk Şeker’in temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, faaliyetlerden bahsederken açık ve net olmaktan yana olduğunu aktardı. Erkoyuncu, "Burada ben yönetim olarak şunu iddia ederim, yönetim kurulu yapı itibarıyla şeffaftır. Hiçbir şeyi, biz yaptık güzel oldu mantığını geçmişte de bugün de kabul etmem." ifadelerini kullandı.

PANKOBİRLİK olarak şekerin yüzde 35 ila 36’sını üreten bir birlik olduklarını kaydeden Erkoyuncu, "Bizlerin lideri Türk Şeker’dir. PANKOBİRLİK'in uhdesinde olan 6 tane şeker fabrikası var. Pancar fiyatı şu an 1855 lira. Polarları ve diğer maliyetlerini de saymıyorum. Türk Şeker fiyatı 27 lira olarak açıkladı ve tarihte görülmeyen oranda bir indirime gitti. Şu anda şeker 21,5 lira. Gıda artış fiyatı Türkiye’deki enflasyon ortalamasının altındadır. Tarım ürünlerinde ortalama artışımız yüzde 25 bile olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

“Hep beraber tedbir almamız gerekiyor”

Erkoyuncu, Orta Anadolu’nun yeterince yağış almadığını ve yer altı sularının da büyük ölçüde bittiğini aktararak, projelere ve istişarelere de açık olduğunun altını çizdi. Erkoyuncu, "Özellikle Orta Anadolu’da su sorunumuz çok büyük. Suyun yüzde 90-95’ini yer altından temin ediyoruz. O sular şimdi iyice yerin dibine gitti. Sadece Konya’ya ve Orta Anadolu’ya has bir durum değil. Yer altı sularında büyük ölçüde kayıplar var. Biz Kasım ayını buzdolabı gibi kullanırdık. Şimdi baktığımızda hava daha yeni soğumaya başladı. Pancarlarda bozulmalar başladı. Bozulmayı çok hızlı tespit etmek ve önlem almak için acil müdahale ekibi kurduk. Hep beraber tedbir almamız gerekiyor. Üniversite iş birliği, dışardan bilgi transferi, çiftçiyi bilgilendirme, seminerler, panellerle bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu konuda hassas olmamız lazım. Konya ovası çok az yağış aldı. Sulama konusunda bilinçlendirilmeli ve ürettiğimiz ürünlerde suya dayanıklı çeşitler ya da en az suya ihtiyaç olan ürünler için tohum geliştirmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin 51. Olağan Mali Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulları ile faaliyet dönemi hesapları oybirliği ile ibra edilirken gelecek faaliyet yılının iş programı da tam mutabakat ile kabul edildi.