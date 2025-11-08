Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara para iadesi yapılmadı? soruları merak ediliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında faaliyet izni iptal edilen Papara’nın para iade sürecini müşterileri merak ediyor. Bakiyesi düzelmeyenlerin tepkisi ise çığ gibi büyüyor.

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Papara para iadesine ilişkin kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB'den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında 7 Kasım itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir."

PAPARA PARA İADESİ YAPILMADI?

Papara kullanıcılarının uzun süredir merak ettiği para iadesi süreciyle ilgili resmi açıklamalar netlik kazanmaya başladı.

Şirketin faaliyet izni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından iptal edildikten sonra, Papara yaptığı duyuruda kullanıcıların bakiyelerinin “koruma hesaplarında” güvende olduğunu ve “fon iadeleri ile hesap kapatma sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde ivedilikle başlatıldığını” bildirdi.