Papara'dan kullanıcılarının beklediği açıklama geldi: Para iade süreci başladı

Papara Elektronik Para A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faaliyet iznini iptal etmesinin ardından kullanıcı hesaplarındaki bakiyeleri geri ödemeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, iade işlemlerinin TCMB’nin denetimi ve belirlenen prosedürler doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Papara'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB'den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında 7 Kasım itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir."

Papara'ya, 27 Mayıs'ta kayyum atanmış, ardından 31 Ekim 2025 tarihinde Merkez Bankası tarafından ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmişti.