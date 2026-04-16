Papara'nın yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyım atandığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara'yı Emlak Katılım Bankası satın aldı.

Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları TMSF tarafından ihaleye çıkarılmıştı. İhale için muhammen bedel 4.27 milyar lira, yani yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlenmişti. PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler ihalesini Emlak Katılım Bankası kazandı.



SPK bülteninde yer alan devir işlemiyle ilgili açıklama şöyle:

"Papara Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup Aracı Kurum'un pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır."