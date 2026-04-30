Para arzında ivme kaybı: M3 büyümesi yüzde 28,8’e geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Parasal Gelişmeler Raporu'na göre geniş para arzı M3'teki yıllık büyüme, Mart 2026 itibarıyla önceki döneme kıyasla 9 yüzde puan gerileyerek yüzde 28,8 olarak gerçekleşti. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise aynı dönemde önceki döneme göre 20,5 yüzde puan azalarak yüzde 44,8 seviyesinde kaydedildi.

Aylık bazda ise M3, bir önceki aya göre 704 milyar TL azalarak 27 trilyon 808 milyar 348 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu azalışta 384 milyar TL gerileyen M1 ile repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve para piyasası fonlarındaki düşüşler belirleyici oldu.

En yüksek katkı vadeli mevduattan geldi

Geniş para arzının yıllık büyümesinde vadeli mevduatlar en yüksek katkıyı sağlayan kalem oldu. Mart 2026'da M3'te kaydedilen yüzde 28,8 oranındaki yıllık büyümeye vadeli mevduatlar 15,7 yüzde puanlık katkıyla öne çıkarken, bunu 10,1 yüzde puanlık katkıyla vadesiz mevduatlar izledi. Diğer kalemlerin katkısı ise sınırlı düzeyde kaldı.

Aylık yüzde 2,5 oranındaki küçülmede ise vadeli mevduatlar 1,5 yüzde puanlık artış yönünde katkı sağlarken; vadesiz mevduatlardaki 1,3 puanlık, repo işlemlerinden sağlanan fonlardaki 1,4 puanlık ve para piyasası fonlarındaki 1,4 puanlık azalışlar belirleyici oldu.

Hanehalkına verilen kredilerde artış

Kredi tarafında, parasal sektör tarafından hanehalkına verilen kredilerin yıllık artış hızı 1 yüzde puan yükselerek Mart 2026'da yüzde 48,8 olarak gerçekleşirken, finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerdeki yıllık artış hızı 3,4 yüzde puan gerileyerek yüzde 37,3 oldu.

M3'teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması incelendiğinde, 25,9 yüzde puanının özel sektörden alacaklardaki artıştan, 4 yüzde puanının genel yönetimden alacaklardaki artıştan, 1,2 yüzde puanının banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklardaki artıştan ve 1 yüzde puanının net dış varlıklardaki artıştan kaynaklandığı görüldü. Diğer kalemler (net) ise yıllık büyümeye 3,4 yüzde puan azalış yönünde katkı yaptı.