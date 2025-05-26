Para arzında makas açılıyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Para arzı, bir ekonomide dönen toplam paranın değeri olarak ifade edilir. Enflasyonla para arzının ilişkisi ise arzın fazla artması halinde piyasada talep ile fiyatların yükselişi ya da yetersiz para arzıyla da deflasyon şeklinde görülür. Deflasyon da yatırımları azaltarak, işsizlik ve büyümeyi etkiler.

Para arzı ayrıca faiz oranlarıyla da doğrudan ilişkili olup, artan para arzı, faiz oranlarını düşürerek kredi maliyetlerini de düşürür. Yatırımlar ve tüketimi artarken, ekonomi canlanır. Ancak para arzının kontrolsüz bir şekilde artması enflasyona neden olarak ekonomide dengenin bozulmasına yol açar.

Para arzı nasıl tanımlanır?

M1 olarak dar tanımlı para arzı, piyasadaki nakit ile bankalardaki vadesiz mevduat hesaplarının toplamıyla bulunur. En ulaşılabilir nakdi ifade eder.

M2 olarak tanımlanan daha geniş para arzı ise M1’deki para arzında bankalardaki vadeli mevduatların eklenmesiyle bulunur.

M3 olarak en geniş tanımlı para arzı da M2’ye, repo ve para piyasası fonları ile bankaların ihraç ettiği menkul kıymetlerin eklenmesiyle bulunur.

Fark açıldı

Türkiye’de para arzında, M1, M2 ve M3 verilerine; TCMB’nin EVDS sisteminden derlenen bilgilere göre, 2021 sonrası para arzında artış dikkat çekiyor.

Verilere bakıldığında M1 ile M2-M3’ün farkının özellikle 2014 sonrası açılmaya başladığı görülürken, 2021 sonrasında bu fark daha da büyüyor.

Diğer yandan M2 ile M3 arasında 2023’ün ikinci yarısına kadar fark olmazken, bu tarihten sonra faizlerdeki yükselişle birlikte farkın açıldığı görülüyor.

Bu tabloda yüksek faiz oranlarının yarattığı getiri ile parasallaşma görülürken, nakit kullanımındaki seyrin daha düşük kaldığı görülüyor. Faiz gelirleri artarken, enflasyon üzerinde de etkili olan para arzındaki yükseliş dikkat çekiyor.