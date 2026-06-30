Para arzındaki büyüme mayısta ivme kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Parasal Gelişmeler Raporu'na göre, geniş para arzı M3'teki yıllık büyüme önceki döneme göre 0,3 yüzde puan azalarak mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise aynı dönemde, önceki döneme kıyasla 2,2 yüzde puan artarak yüzde 46,2 seviyesinde gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için 2,3 yüzde puan düşüşle mayıs ayında yüzde 44,1 olarak kaydedildi. Finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerin yıllık artış hızı ise 1,6 yüzde puan düşüşle yüzde 33,9 oldu.

Vadeli mevduatlar en büyük katkıyı yaptı

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde, vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Mayıs ayında geniş para arzı M3'te gözlenen yıllık yüzde 31,9 oranındaki büyümede yüzde 17,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili oldu, bunu yüzde 10,8 ile vadesiz mevduatlar izledi ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı. Aylık yüzde 2,3 oranındaki büyümede ise yüzde 1,2 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili oldu.

Geniş para arzı M3, mayıs ayında bir önceki aya göre 673 milyar TL'lik artış gösterdi. Aynı dönemde M1, 311 milyar TL artarken bu artışta bankalar dışındaki paranın etkili olduğu belirtildi.

Büyüme özel sektörden geldi

M3'teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması incelendiğinde, bu büyümenin yüzde 28,1'i özel sektörden, yüzde 4,7'si genel yönetimden, yüzde 1,3'ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,7'si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde gerçekleşti. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 2,8 oranında azalış yönünde katkı yaptı.

M3'teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansımasında ise bu büyümenin yüzde 2,0'si özel sektörden, yüzde 0,3'ü genel yönetimden, yüzde 0,1'i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,1'i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde gerçekleşti. Diğer kalemler (net) ise yüzde 0,2 oranında azalış yönünde katkı sağladı.