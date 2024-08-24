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Para harcamayı frenleyen Japonların geleneksel tasarruf yöntemi

Dünyayı saran ekonomik belirsizlikler, tasarrufu da öne çıkardı. Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko tarafından 1904'te geliştirilen Kakeibo yöntemiyle bilinçli harcama yaparak tasarruf hedeflerini belirleme yöntemi yeniden öne çıktı.

Haber Merkezi
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Para harcamayı frenleyen Japonların geleneksel tasarruf yöntemi
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Dünyada pandemi ve sonrasında artan yatırım ilgisi, tasarrufu ön plana çıkardı. Yükselen enflasyonla düşen alım gücü geleceğe yönelik belirsizliklerde varlıkları korumada yatırımın önemini giderek daha fazla gösterdi.

Dünyada harcama kısmada önde gelen ülkelerden Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko, 1904 yılında Kakeibo ismi verilen bir bütçe yönetimi keşfetmişti. Tekrar popüler hale gelemn bu yöntem, dünyada ekonomik belirsizlikler artarken bilinçli harcama ve tasarruf stratejileriyle öne çıkıyor.

Kakeibo, Japonca'da "ev ekonomisi defteri" anlamına gelen bir terim olurken, bu yöntemde kişisel finans yönetimiyle daha bilinçli ve dengeli harcama alışkanlıkları kazanma hedefleniyor.

Harcama davranışlarıyla finansal durumu analiz ediyor

Yöntemin temelinde, harcamalar dört ana kategoriye ayrılıyor: Zorunlu yaşam giderleri, temel ihtiyaçlar, eğlence harcamaları ve ekstra masraflar.

Tüketicilerin haftalık ya da günlük olarak belirli bir düzen içinde gelir ve giderlerini kayıt altına almasını öneren Kakeibo yöntemi, her ay gelir ve harcamaları dikkatlice not alarak, alışkanlıklarını gözden geçirmeyi ve tasarruf hedefleri belirlemeyi öneriyor. Yöntem aynı zamanda finansal davranışlarını da analiz edilebilmeye olanak sağlıyor.

Kakeibo’nnun en önemli avantajlarından biri, harcamalarını yazılı olarak takip eden insanların daha dikkatli harcamalar yapmasını sağlıyor olması. Yöntemin sürdürülebilirliği için en az 3 ay devamlılık gerekiyor.

Türkçe’de de “ayağını yorganına göre uzatmak” kavramının benzerinden yola çıkan Kakeibo, bütçe yönetimini bir yaşam tarzı haline getirerek uzun vadede daha sağlıklı bir ekonomi sağlıyor. Gençler arasında hızla yayılan bu yöntem, sadece Japonya’da değil, dünya genelinde de bilinçli bir harcama ve yatırım kültürü açısından etkili bir yol olarak görülüyor.

Kakeibo yöntemini uygulamak için gereken sorular

CNBC Make It'te yayınlanan bir makaleye göre, yöntemle tüketiciler bir ürün ya da hizmet satın almadan önce kendilerine şu soruları sorması gerekiyor:

-Bu olmadan yaşayabilir miyim?

-Finansal durumuma göre bunu karşılayabilir miyim?

-Bunu gerçekten kullanacak mıyım?

-Bunun için yeterli alanım var mı?

-Bunu ilk nasıl buldum? Bir yerde reklamını mı gördüm? Sıkıntıdan gezerken bir dükkânda mı rastladım?

-Genel olarak bugün nasıl hissediyorum? Sakin, stresli, mutlu, heyecanlı kötü mü hissediyorum?

-Bunu satın almayı düşünürken ne hissediyorum? Mutlu, heyecanlı, ilgisiz mi? Bu duygu ne kadar sürecek?

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