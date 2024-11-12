Para piyasası fonları ABD başkanlık seçimleriyle hızlı yükseldi

LSEG verilerine göre, yatırımcılar hafta boyunca net 78,68 milyar dolarlık ABD para piyasası fonu satın alarak 25 Eylül'den bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirdiler.

ABD hisse senedi fonları da iki hafta üst üste yaşanan çıkışların ardından 6 Kasım haftası boyunca yaklaşık 3,96 milyar dolar değerinde net alım gördüler.

Yatırımcılar, 17 Temmuz'dan bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirerek sanayi sektörüne net 1,01 milyar dolar pompaladı. Buna karşılık, finans ve temel tüketim malları sektörlerinde net 420 milyon dolar ve 354 milyon dolar değerinde satış görüldü.