  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Para piyasası fonları ABD başkanlık seçimleriyle hızlı yükseldi
Takip Et

Para piyasası fonları ABD başkanlık seçimleriyle hızlı yükseldi

ABD'li yatırımcılar, ABD başkanlık seçimleri ve Fed'in politika kararı öncesinde, 6 Kasım haftasında, büyük miktarda parayı para piyasası fonlarına yönlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Para piyasası fonları ABD başkanlık seçimleriyle hızlı yükseldi
Takip Et

LSEG verilerine göre, yatırımcılar hafta boyunca net 78,68 milyar dolarlık ABD para piyasası fonu satın alarak 25 Eylül'den bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirdiler.

ABD hisse senedi fonları da iki hafta üst üste yaşanan çıkışların ardından 6 Kasım haftası boyunca yaklaşık 3,96 milyar dolar değerinde net alım gördüler.

Yatırımcılar, 17 Temmuz'dan bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirerek sanayi sektörüne net 1,01 milyar dolar pompaladı. Buna karşılık, finans ve temel tüketim malları sektörlerinde net 420 milyon dolar ve 354 milyon dolar değerinde satış görüldü.

Mahfi Eğilmez: Bir istatistik verisi kitapların anlatamadığını anlatırMahfi Eğilmez: Bir istatistik verisi kitapların anlatamadığını anlatırEkonomi
Ekonomi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı arıcılara kovan desteği verdi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı arıcılara kovan desteği verdi
Bakan Şimşek: İyileşen cari denge rezerv birikimine katkı sağlıyor
İyileşen cari denge rezerv birikimine katkı sağlıyor
e-Arşiv faturasına yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
e-Arşiv faturasına yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD iklim elçisi: İklim mücadelesi Trump döneminde sona ermeyecek
ABD iklim elçisi: İklim mücadelesi Trump döneminde sona ermeyecek
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İhracat birim değer endeksi yükseldi
İhracat birim değer endeksi yükseldi