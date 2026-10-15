Para piyasası fonlarında sert düşüşün ardından ilk toparlanma

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Fon soruşturmasının ardından sert çıkışların yaşandığı para piyasası fonlarında üç haftalık düşüş serisi sona erdi.

Fon piyasasına yönelik düzenleme ve açıklamaların ardından para piyasası fonlarının büyüklüğünde yeniden artış kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 9 Ekim haftasında para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 30 milyar TL artarak 1 trilyon 652 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Böylece fon soruşturmasının başladığı eylül ayından bu yana ilk kez haftalık bazda yükseliş yaşandı.

İlk haftada 456 milyar TL'lik düşüş yaşandı

Fon soruşturmasının etkileri, 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarının büyüklüğünde sert bir gerilemeye yol açmıştı.

TCMB verilerine göre, söz konusu haftada fonların toplam büyüklüğü 2 trilyon 135 milyar TL'den 1 trilyon 679 milyar TL'ye düştü.

Böylece yalnızca bir haftada 456 milyar TL'lik azalış kaydedildi.

Bu gerilemenin büyük bölümünün yatırım fonlarına ilişkin olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı değerlendirilirken, bir kısmında ise tasfiye kararı alınan fonların fiyatlarının belirlenememesinin etkili olduğu tahmin edildi.

Fonlardaki gerileme üç hafta sürdü

İlk haftadaki sert düşüşün ardından para piyasası fonlarında çıkışların hızı yavaşlasa da gerileme devam etti.

25 Eylül haftasında fon büyüklüğü 1 trilyon 679 milyar TL'den 1 trilyon 667 milyar TL'ye indi. Böylece haftalık bazda yaklaşık 12 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Bir sonraki haftada da azalış sürdü ve para piyasası fonlarının büyüklüğü 1 trilyon 622 milyar TL'ye kadar geriledi.

Bu süreçte fonların toplam büyüklüğündeki azalış 513 milyar TL'ye ulaştı.

9 Ekim haftasında ise para piyasası fonlarının büyüklüğü yeniden yükselişe geçti.

Fon piyasasına yönelik düzenleme ve açıklamaların ardından toplam büyüklük yaklaşık 30 milyar TL artarak 1 trilyon 652 milyar TL'yi aştı.