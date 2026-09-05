Para piyasası fonlarında yeni dönem: Stopaj oranı yüzde 10 oldu

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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte para piyasası fonları ve belirli serbest fonlardan elde edilen kazançlara yönelik stopaj uygulamasında yeni oranlar belirlendi.

Fon kazançlarında stopaj oranı değişti

Düzenleme kapsamında kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının, para piyasası fonları ile unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde ettikleri kazançlara uygulanacak stopaj oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Söz konusu kazançlar bakımından daha önce yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranı, yapılan düzenlemeyle yüzde 10'a çıkarıldı.

Bununla birlikte kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının, düzenleme kapsamında bulunmayan diğer kazançlarına uygulanacak stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Yeni oran hangi fonları kapsıyor?

Kararla getirilen yüzde 10'luk stopaj uygulaması, para piyasası fonlarından elde edilen kazançların yanı sıra unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançları kapsıyor.

Düzenlemede kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının söz konusu fonlardan elde ettiği kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı açık şekilde yüzde 10 olarak belirlendi.

Buna karşılık kapsam dışında kalan diğer kazançlar için yüzde 0 oranındaki stopaj uygulaması devam edecek.

Eski fon alımlarında geçiş kuralı uygulanacak

Yeni stopaj oranının uygulanmasında fonların satın alındığı tarih de dikkate alınacak. Düzenleme, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlar için geçerli olacak.

Kararın yayım tarihinden önce satın alınmış fonların, bu tarihten sonra elden çıkarılması halinde ise farklı bir hesaplama yapılacak. Bu durumda kararın yayımlandığı tarih ile fonun elden çıkarıldığı tarih arasında geçen döneme isabet eden kazanç bölümü yeni yüzde 10'luk oran üzerinden vergilendirilecek.

Kararın hükümlerinin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu olacak.