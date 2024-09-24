"Para politikası tersine dönebilir, erken gevşeme olabilir"

Fitch Ratings, "Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar (Kamu ve Finans Kurumları Güncellemesi)" başlıkla bir webinar düzenliyor.

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dış kırılganlıkların ve yüksek finansman ihtiyaçlarının azalması sonrası Türkiye'nin kredi notunun artırdık.

Politika için ana zorluk yüksek enflasyon ve makro kırılganlık. Politikanın tersine dönme riski ve erken politika gevşemesi riski bulunuyor.

"Sıkı parasal şartlar 2025 ilk çeyreğine kadar devam eder"

Sıkı parasal şartların Merkez Bankası'nın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde faiz indirimine başlayana kadar devam etmesini bekliyoruz

Kamunun bütçe açığının GSYH'ya oranının 2024'te yüzde 5,1'e, 2025'te yüzde 3,1'e ve 2026'da yüzde 2,6'ya inmesini bekliyoruz. Türkiye'nin borç bileşimi iyileşiyor, borç çevirme oranında iyileşme var.

Bankalar yurt içi borçlanma piyasalarının ana aktörü olmaya devam ediyorlar.

"Katı enflasyon bekleyişleri risk faktörü"

Katı enflasyon bekleyişleri risk faktörü. Enflasyon benzer ülkelerin üzerinde seviyelere düşecek

Ekonomi ilk 2 çeyrekte yavaşladı, ancak net ihracat büyümeye pozitif katkı yapıyor. 2024 ve önümüzdeki iki yılda beklentimiz Türkiye'de daha ılımlı büyümenin yaşanması. 2024, 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerimiz yüzde 3,5, yüzde 2,8 ve yüzde 3,7.

Notu negatif etkileyebilecek faktörler

Kredi notunu negatif etkileyebilecek faktörler enflasyonist baskıları ve makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri yeniden canlandıran erken politika gevşemesi veya geleneksel olmayan politika bileşimine geri dönüş. Uluslararası rezervlerde hızlı bir düşüş veya örneğin daha büyük bir cari açık ve/veya azalan piyasa güveni nedeniyle rezervlerin bileşiminde önemli bir bozulma. Ekonomiyi ve dış finansmanı etkileyen iç siyasi veya güvenlik durumunun ya da uluslararası ilişkilerin bozulma."

Kılınç: Bankalar için 2024 karlılık görünümü zayıf

Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç da Türk bankaları için 2024 karlılık görünümünün zayıf olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Karlılık görünümünün zayıf olmasındaki faktörler yüksek fonlama maliyetleri, maliyetler üzerindeki enflasyonist baskı ve risk maliyetinde ılımlı artış. 2024'ün ilk yarısında bankaların varlık kalitelerinde ılımlı bir zayıflama gördük. 2024'ün ilk yarısında bankaların varlık kalitelerinde ılımlı bir zayıflama gördük."

Kılınç, 2018'den bu yana azalan yabancı para cinsinden kredilerin 2023 sonunda bu yana 27 milyar dolar arttığını belirterek, "Yabancı para cinsinden kredilerde artış, TL cinsinden borçlanmanın yüksek maliyetini ve aynı zamanda göreli döviz kuru istikrarını yansıtmakta" dedi.