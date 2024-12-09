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Paralar hesaplara aktarıldı: Bakan Göktaş: Yaşlı maaşı ve engelli aylıklarını yatırdık

Yaşlı ve engellilerin ödemeleri bugün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Paralar hesaplara aktarıldı: Bakan Göktaş: Yaşlı maaşı ve engelli aylıklarını yatırdık
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Paralar hesaplara bugün aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Aralık ayına ilişkin yaşlı maaşı ve engelli aylıkları hesaplara geçti.

"Kapsamlı sosyal yardım programları geliştiriyoruz"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Yaşlı maaşı ve engelli aylıkları hesaplara geçti

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda Aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık.” ifadelerini kullandı.

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