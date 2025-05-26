  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Paralar hesaplara yatıyor! 3,9 milyarlık küçükbaş hayvan desteği ödenecek
Takip Et

Paralar hesaplara yatıyor! 3,9 milyarlık küçükbaş hayvan desteği ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvan üreticilerine 3,9 milyar liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paralar hesaplara yatıyor! 3,9 milyarlık küçükbaş hayvan desteği ödenecek
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Üreticilere 3,9 milyarlık ödeme yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Küçükbaş hayvancılık (kuz oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladıYaşlı Destek Programı'na başvurular başladıEkonomi
Frankfurt liderliği kaptırdı! İstanbul Avrupa'nın en büyüğü olduFrankfurt liderliği kaptırdı! İstanbul Avrupa'nın en büyüğü olduEkonomi
Ekonomi
Frankfurt liderliği kaptırdı! İstanbul Avrupa'nın en büyüğü oldu
Frankfurt liderliği kaptırdı! İstanbul Avrupa'nın en büyüğü oldu
Para arzında makas açılıyor
Para arzında makas açılıyor
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Kredi paketi olumlu, ancak yapısal sorunlar çözüm bekliyor"
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Kredi paketi olumlu, ancak yapısal sorunlar çözüm bekliyor"
Kurban bağışında sahte dernek tuzağına dikkat! Site dolandırıcılığı uyarısı geldi
Kurban bağışında sahte dernek tuzağına dikkat! Site dolandırıcılığı uyarısı geldi
2024’te tütün tüketimi rekor kırdı: Vergi gelirleri ise hedefleri aştı
2024’te tütün tüketimi rekor kırdı: Vergi gelirleri ise hedefleri aştı
Memurun 3600 ek gösterge düzenlemesine AYM'den iptal kararı: Anayasaya aykırı bulundu
AYM, memurun 3600 ek gösterge düzenlemesini iptal etti