Paramount Skydance'in Warner Bros Discovery'i devralmasına Türkiye'den rekabet şartı

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Rekabet Kurulu, Warner Bros. Discovery Inc'nin tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınmasına yönelik işleme, Paramount tarafından sunulan taahhütler kapsamında koşullu izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kurulun devralma işlemine ilişkin değerlendirmelerine ve alınan karara ilişkin ayrıntılara yer verildi. Açıklamada, Paramount ile Warner Bros. Discovery'nin faaliyetleri arasında çeşitli yatay ve dikey örtüşmeler bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, devralmanın gerçekleşmesi halinde özellikle "sinemalarda gösterilmek üzere filmlerin dağıtımı", "televizyon kanallarının toptan tedariki" ve "abonelik temelli isteğe bağlı video yayını hizmetleri (SVOD)" pazarlarında rekabet açısından ortaya çıkabilecek riskler ele alındı.

Film dağıtımında ortaklık sona erecek

Açıklamaya göre Paramount tarafından sunulan taahhütlerin ilk bölümünü, sinemalarda gösterime sunulacak filmlerin dağıtımına ilişkin rekabet endişelerinin giderilmesi oluşturdu.

Paramount'un, Universal ile birlikte kontrol ettiği UIP Türkiye üzerinden elde ettiği pazar payının rekabet bakımından oluşturabileceği endişelerin ortadan kaldırılması amacıyla UIP Türkiye üzerindeki hissedarlığını sonlandırmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Paramount ayrıca Universal ile birlikte Türkiye'de ortak film dağıtımına yönelik bir ortak girişim ya da benzeri ticari yapı kurmayacağını taahhüt etti. Bunun yanı sıra Paramount ve Warner Bros. filmlerinin dağıtımının, Universal veya Walt Disney filmlerinin dağıtımını da gerçekleştiren üçüncü taraflarla birleştirilmeyeceği bildirildi.

Taahhütler kapsamında UIP Türkiye bünyesinde Warner Bros. ve Universal'ın faaliyetlerinin de birbirinden bağımsız şekilde yürütülmesi öngörüldü.

Türkiye pazarına iki ek taahhüt

Paramount'un Avrupa Komisyonuna sunduğu taahhütlerin yanı sıra Türkiye pazarına özgü iki ek taahhüt daha verdiği aktarıldı.

Buna göre Paramount, sinemalarda gösterilen filmlerin Paramount ve Warner Bros.'un sahip olduğu SVOD platformlarında ilk kez erişime açılmasını takip eden üç yıllık münhasırlık süresinin sona ermesinin ardından söz konusu filmleri Türkiye'de üçüncü taraf platformlara piyasa koşullarında lisanslamak üzere erişilebilir hale getirecek.

Bu taahhüdün kapanış tarihinden itibaren 5 yıl boyunca uygulanacağı belirtildi.

Televizyon kanallarının toptan tedarikine ilişkin ikinci Türkiye'ye özgü taahhüt kapsamında ise Paramount ve Warner Bros. tarafından Digiturk, TV+, Tivibu, D-Smart ve diğer lineer televizyon sağlayıcılarıyla imzalanmış ve halen yürürlükte bulunan sözleşmelerin süresinin, ilgili lineer televizyon sağlayıcısının talebi üzerine aynı hüküm ve koşullarla 31 Aralık 2029'a kadar uzatılacağı bildirildi.

Televizyon kanalları üçüncü taraflara açık tutulacak

Paramount ve Warner Bros.'un mevcut televizyon kanallarını Türkiye'de kendi kontrolündeki SVOD platformlarında sunmayı sürdürdüğü dönem boyunca, söz konusu kanalların üçüncü kişilere piyasa koşullarında lisanslanmak üzere erişilebilir tutulmasının da taahhüt edildiği kaydedildi.

Rekabet Kurulu, Paramount tarafından sunulan taahhütleri kapsamlı şekilde değerlendirdi. Kurul, söz konusu taahhütlerin tespit edilen rekabet endişelerini gidermek için yeterli olduğu sonucuna vardı.

Taahhütlerin ortaya çıkan rekabet endişeleriyle orantılı ve kısa süre içerisinde uygulanabilir nitelikte olduğu değerlendirmesini yapan Kurul, bu gerekçeler doğrultusunda Paramount Skydance Corporation'ın Warner Bros. Discovery Inc'nin tek kontrolünü devralması işlemine koşullu olarak izin verilmesine karar verdi.