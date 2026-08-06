ParamPOS hak ediş ödemeleri için takvim açıkladı

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TÜRK Elektronik Para A.Ş. (PARAM), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim sürecinde ParamPOS üye işyerlerine yönelik hak ediş ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Şirket, vadesi gelmiş ve 100 bin TL’ye kadar olan ParamPOS hak edişlerinin ödeneceğini, diğer ödemelerin ise hafta başından itibaren başlatılmasının planlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TURK Elektronik Para A.Ş. (PARAM) ve grup şirketlerinin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış olup şirketlerin mali verileri, müşteri hesapları, alacak tutarlarına dair adli, idari ve hukuki incelemeler devam etmektedir.

Bu kapsamda, ParamPOS müşterisi olan üye işyerlerine, vadesi gelmiş ParamPOS hak edişlerinin şimdilik 100.000 TL’ye kadar olan kısmı ödenecektir. Ödemelere hafta başından itibaren başlanması planlanmaktadır.

Sürece ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.