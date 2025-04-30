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Parfümden dondurmaya kadar birçok alanda kullanılıyor! Şanlıurfa'da karagül hasadı başladı

Dünyada nadir olarak yetişen, Türkiye’de ise sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülün hasadı başladı. Karagülün hasadı her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor.

Haber Merkezi
İHA
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Parfümden dondurmaya kadar birçok alanda kullanılıyor! Şanlıurfa'da karagül hasadı başladı
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Yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında hasadı yapılan karagül, bölgedeki seralarda yetiştiriliyor. Hasat sonrası çiçek, lokum, kahve, sabun ve dondurma gibi çeşitli yiyecek ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Siyah renge yakın koyu mor rengiyle dikkat çeken Karagül, hem tarımsal üretimi hem de turistik değeriyle öne çıkıyor. Sessizliği ve eşsiz doğasıyla bilinen Halfeti, yılın belirli dönemlerinde karagülü görmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yetiştiriciler, iklim ve toprak yapısına özgü olarak yalnızca Halfeti’de yetişen bu özel çiçeği koruma ve üretimini artırma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, karagülün ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, "Karagülden, gerek kolonyası, parfümü, sabunu, çikolatası, reçeli ve şerbeti gibi birçok alanda farklı farklı çalışmalar ve ürünler yapıldı. Dolayısıyla hem ilçemizin tanıtımını katkıda bulunmak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar devam ediyor" dedi.

"Karagüllerden kolonya, lokum, kahve, sabun ve dondurma yapıyoruz"

Karagülden hem yiyecek hem de kozmetik ürünü yaptıklarını aktaran karagül üreticisi Devrim Tutuş, "Karagüllerden kolonya, lokum, kahve, sabun ve dondurma yapıyoruz. Sabah güneşin doğuşu ile beraber gülerimizi topluyoruz. Yeni Halfeti’de bulunan fabrikamızda işliyoruz. Yılda iki defa sap dönemine sahip, ilkbaharda ve sonbaharda 18-20 gün topluyoruz" diye konuştu.

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