Paribu'nun Boxbilet’i satın almasına onay

Bu işlemle birlikte Boxbilet’in tüm hisseleri Paribu Holding’in kontrolüne geçmiş olacak.

Devir işlemine onay çıktı

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Boxbilet Yazılım Medya Ticaret Anonim Şirketi’nin tamamı ve şirket üzerindeki kontrol hakkı, Paribu Holding Anonim Şirketi’ne devrediliyor. Mevcut durumda Murat Deniz Temel ve İrfan Yasin Yıldız’ın sahip olduğu hisseler bu devirle birlikte el değiştiriyor.

Boxbilet dijital etkinlik çözümleri sunuyor

Boxbilet, dijital etkinlik yönetimi alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği BoxSale uygulaması, etkinliklerde satış ve giriş sürecini yönetmeye yönelik çeşitli hizmetler sunuyor. BoxSale; bilet ve davetiye düzenleme, çevrim içi satın alma işlemleri ve etkinlik alanına giriş kontrolü gibi özelliklere sahip. Uygulama ayrıca cüzdan entegrasyonu sayesinde kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla mekan içerisinde harcama yapabilmesini sağlıyor. Yiyecek ve içecek gibi alanlarda ise mobil ödeme sistemi ile sıra beklemeden işlem yapılmasına imkân tanıyor.