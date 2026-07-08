Paris Gıda Fuarı, Türk şirketlerin gövde gösterisine sahne olacak

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “Artık firmalarımız dünya ticaret arenasından yerini alabilecek boyutları geçmiş durumda” dedi. Dünyanın en köklü gıda ve içecek fuarlarından biri olan SIAL Paris 2026 fuarı bu yıl 17-21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Milli katılım organizasyonu İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılacak organizasyonun en büyük 3. yabancı katılımcı ülkesi olan Türkiye için ayrılan alan artırıldı. SIAL Uluslararası Gıda Fuarı tanıtım toplantısında konuşan İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, SIAL Paris’in gıda sektörünün nabzının attığı, dünyanın dört bir yanından üreticilerin, alıcıların, tüccarların ve alım heyetlerinin ve karar vericilerin bir araya geldiği eşsiz büyük platform olduğunu söyledi. Bu yıl da Türkiye milli iştirak organizasyonunu İTO olarak kendilerinin gerçekleştireceğini belirten Develioğlu, “Türk gıda sektörü yıllarca sadece üretim gücüyle değil, kalite, ürün çeşitliliği ve yenilikçiliğiyle de uluslararası pazarlarda adından çokça söz ettirmeye başladı. İTO olarak üyelerimizin bu konuda tavsiye edilenin küresel arenaya taşınması, yeni pazarlara açılması ve dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi önceliklerimiz içinde en başta geliyor. İki yılda bir yapılan SIAL Paris, bu hedefe ulaşmamız için bize çok değerli zeminler oluşturuyor” dedi.

2024’te düzenlenen organizasyona 37 ilden 294 firmayla üst düzey bir katılım gerçekleştirdiklerini ve ayrıca 52 Türk firmanın da bireysel katılımla fuarda yer aldığını hatırlatan Develioğlu, “Türkiye toplam 346 firmayla çok büyük bir alan içerisinde yerini aldı. 9 ayrı ihtisas salonunda 8 bin metrekare alanı dolduran Türkiye toplam metrekare olarak İtalya ve İspanya'nın ardından 3. büyük yabancı katılımcı oldu. Bu yıl da yine üst düzey bir katılım yapılmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. SIAL Paris 2026'da da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Çünkü et ve süt ürünleri, market ürünleri, dondurulmuş gıdalar, alternatif içecekler, deniz mahsulleri, içecek, ketçap ve atıştırmalık, meyve ve sebze, gıda işleme sektörlerinde dünya piyasalarını domine edebilecek çok büyük firmalarımızın var olduğunu iddia ile söylüyoruz. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Çünkü firmalarımız artık dünya ticaret arenasından yerini alabilecek boyutları geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.

300 bine yakın profesyoneli ağırlayacak

SIAL Paris Direktörü Audrey Ashworth, 2026 organizasyonunun bugüne kadarki en büyük SIAL Paris olacağını belirterek fuarın Türk gıda şirketleri için önemli ihracat fırsatları sunacağını söyledi. Ashworth, fuarın 280 bin metrekarelik alanda 8 bin katılımcı ve yaklaşık 295 bin profesyoneli ağırlayacağını, organizasyonun şimdiden yüzde 97 oranında dolduğunu açıkladı. Türkiye'nin fuarın en büyük katılımcı ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Ashworth, Türk firmalarına ayrılan sergileme alanının 2024'e göre yüzde 10 artırılarak 10 bin 500 metrekareye çıkarıldığını, 2024'te 356 Türk şirketinin fuarda yer aldığını ve bu sayının 2026'da daha da artmasının beklendiğini ifade etti. Ashworth, tüketici eğilimlerinde sağlık, lezzet, sürdürülebilirlik ve kişiselleştirilmiş ürünlerin öne çıktığını kaydetti.

"Türk gıda sanayi birçok ülkeye örnek oldu"

Comexposium Gıda ve İçecek Grubu İcra Kurulu Başkanı Rodolphe Lamayse, Türkiye'nin küresel gıda ticaretindeki güçlü konumuna dikkat çekerek, İTO aracılığıyla Türkiye'nin Comexposium ve SIAL ağının en büyük müşterisi olduğunu söyledi. Türk gıda sanayisinin güçlü üretim altyapısı, girişimcilik kültürü ve ihracat kapasitesiyle birçok ülkeye örnek olduğunu belirten Lamayse, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde ihracatın artık bir tercih değil stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Tedarik zincirlerindeki dönüşüm, artan maliyetler ve iklim kaynaklı düzenlemelerin şirketleri yeni pazarlara yönelttiğini ifade eden Lamayse, uluslararası fuarların firmaları doğru alıcılarla buluşturarak uzun vadeli ticari ilişkilerin kurulmasına katkı sağladığını dile getirdi. Comexposium'un hedefinin yalnızca fuar düzenlemek değil, şirketlerin uluslararası büyümesini destekleyen küresel bir ekosistem oluşturmak olduğunu söyleyen Lamayse, SIAL Paris 2026'nın da Türk firmalarının yeni ihracat fırsatları yakalamasında önemli rol oynayacağını kaydetti.