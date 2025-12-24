Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere yüzde 19 zam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, bazı harçların yüzde 25.49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının altında artırılacağına açıklamasının ardından, pasaport, ehliyet gibi değerli kağıt bedelleri bu oranın altında artırıldı.
Hüseyin GÖKÇE - ANKARA
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, noter kağıdı gibi değerleri kağıt olarak nitelendirilen belgelerin 2026 yılı bedelleri yüzde 19.01 oranında artırıldı.
Buna göre pasaport cüzdan bedeli 1135 liradan 1351 liraya, ehliyet bedeli 1420 liradan 1690 liraya çıkarıldı.
Motorlu araçlar tescil ücreti ise 1270 liradan 1511 liraya yükseltildi.
Bazı değerli kağıt ücretleri
|Hizmet Adı
|2025 (TL)
|2026 (TL)
|Pasaport
|1.135
|1.351
|Ehliyet
|1.420
|1.690
|Aile Cüzdanı
|1.010
|1.202
|Noter Kağıdı
|125
|149
|Motorlu Araç Tescil
|1.270
|1.511
|Yabancı Çalışma İzin Belgesi
|810
|964