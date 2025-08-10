Pasaport maliyetinde uçurum: Yurt dışı, Türkiye’den üç kat daha ucuz

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun yurt dışındaki temsilciliklerden alınması, Türkiye’deki başvurulara kıyasla çok daha uygun maliyetli hale geldi. 2016’da yürürlüğe giren düzenleme ile yurt dışında ödenen pasaport harçları yarıya indirilmişti. Dokuz yıl içinde bu fark giderek büyüdü ve bugün, Türkiye’de pasaport almak yurt dışına göre neredeyse üç kat daha pahalıya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden alınan pasaport randevularında, defter bedeli olarak 1.135 TL talep ediliyor. Harç bedelleri ise pasaportun süresine göre değişiyor. Türkiye’de 6 aylık pasaport başvurusu 3.494 TL, 2 yıllık pasaport 6.766 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport ise toplam 12.409 TL’ye mal oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklardan almak çok daha ucuz

BirGün'den Okan Yücel'in haberine göre; buna karşılık, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklardan almak çok daha ucuz. Yurt dışında yaşayanların yanı sıra, Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar da bu temsilcilikler aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Örneğin ABD’deki Türkiye temsilciliklerinde defter bedeli 32,2 dolar (1.310 TL), 6 aylık pasaport harcı 16,93 dolar (688 TL), 3 yıla kadar geçerliliği olan pasaportlar için harç bedeli ise 57,4 dolar (2.336 TL) olarak uygulanıyor. ABD’de 3 yıldan uzun süreli pasaport almak toplamda 118 dolar (4.805 TL) tutarken, bu rakam Türkiye’ye kıyasla 7.604 TL (187 dolar) daha düşük.

Kanada’da da benzer şekilde maliyet farkı dikkat çekiyor. Burada 3 yıldan uzun süreli pasaport için toplam 171 Kanada Doları (5.058 TL) ödenirken, Türkiye’deki fiyatlara göre 7.351 TL avantaj sağlanıyor. Avrupa ülkelerinde ise defter bedeli Türkiye’den biraz yüksek olsa da harç bedelleri çok daha düşük. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde 3 yıldan uzun süreli pasaportların toplam maliyeti 113 euro (5.358 TL) seviyesinde. Bu da Türkiye’ye kıyasla 7.051 TL (150 euro) daha ucuz.

Makas giderek açıldı

Söz konusu fiyat farkının temelinde, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının pasaport harçlarını yarıya indiren düzenleme bulunuyor. O dönemde 10 yıllık pasaport harcı 217 Eurodan 104 euroya, 3 yıllık pasaport harcı ise 83 euroya çekilmişti. Bu düzenleme başlangıçta küçük bir fark yaratırken, yıllar içinde döviz kurlarındaki değişim ve Türkiye’deki harç artışlarıyla birlikte makas giderek açıldı. 2016’da yaklaşık 62 euro olan fark, günümüzde 150 euroya ulaştı.