Pasaporttan MTV’ye, yurtdışı çıkıştan cezaya… Yeni yılda vergi yükü ağırlaşıyor

Yeni yılda yeni vergi ve harç tutarları zamlanacak. Radar cezasından yurt dışı çıkış harcına kadar pek çok zammın devreye gireceğini dikkat çeken Vergi uzmanı Ozan Bingöl artışlar ile ilgili tahminini açıkladı.

"En iyi ihtimalle artışlar yüzde 25’i geçebilir"

Ozan Bingöl, vergi ve harç tutarlarında yapılacak artışı yüzde 25’i geçebileceğini dikkat çekti.

Bingöl, “En iyimser ihtimalle” diyerek paylaştığı rakamlar kalan iki ayda ÜFE’nin sıfır gelmesi durumunda bile bazı vergilerde yüksek artışlar söz konusu olacak.

Pasaporttan MTV’ye, yurtdışı çıkıştan cezaya işte olası zamlar

Ozan Bingöl’e göre bazı öne çıkan kalemler şöyle:

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.010 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1000 TL → Ocak’ta 1.250 TL (Ağustos ayında 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı)

Üç yıllık pasaport: 11.274 TL → 14.092 TL

Araç muayene ücreti: 2.620 TL → 3.276 TL

En düşük radar/trafik cezası: 2.167 TL → 2.710 TL

2 yaşında, 1.6 motorlu otomobilin MTV’si: 9.627 TL → 12.033 TL

Damga vergisi: 665 TL → 831 TL (Üç ay içinde 441 TL’ye yükselmişti ocakta da 831 TL’ye yükselecek)

"Yeni yılda yeniden değerleme bizi bekliyor”

Vergi uzmanı Bingöl, “Bazı vergilerde yüzde 25’in üzerinde bir yeniden değerleme bizi bekliyor” uyarısında bulundu. Bu durum, özellikle pasaport, MTV ve damga vergisi gibi kalemlerde vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek.