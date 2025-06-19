Pasifik Eurasia’dan Çin ile 1000 trenlik stratejik hamle

HANDAN SEMA CEYLAN

Pasifik Eurasia, Çin Devlet Demiryolu şirketiyle stratejik bir anlaşma imzalayarak Türkiye’nin Avrasya taşımacılığında ana aktör olma hedefini güçlendirdi. Çin-Türkiye-Avrupa hattında başlatılacak blok tren seferleriyle yılda 1000 trene ulaşılması planlanıyor. Türkiye’nin en büyük demiryolu lojistik şirketi olan Pasifik Eurasia, Orta Koridor üzerinde demiryolu taşımacılığını geliştirmek amacıyla Çin Devlet Demiryolu iştiraki China Railway International Multimodal Co. Ltd. ile “Uluslararası Konteyner Taşımacılığı Sözleşmesi” imzaladı. 17 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak bu stratejik iş birliğiyle ilk etapta 10 blok tren seferi gerçekleştirilecek, ardından düzenli hatlarla yıllık 1000 trene ulaşılması hedeflenecek.

“Orta Koridor, Türkiye’yi merkez ülke yapıyor”

Pasifik Eurasia’nın bu hamlesi, Türkiye’nin doğu-batı ticaretinde köprü ülke konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, anlaşmanın Çin’in 57 eyalet lojistik platformunu koordine eden devlet kurumu ile imzalanmasının, iş birliğinin kapsamı açısından tarihi bir gelişme olduğunu vurguladı.

Çin’in 2013’te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde artan küresel rekabet, ticaret yollarının sadece ekonomik değil jeopolitik bir öneme kavuştuğunu ortaya koyarken, Türkiye’nin Orta Koridor’daki rolü giderek merkezileşiyor. Erdoğan, bu güzergâhın Türkiye’ye hem coğrafi hem de yapısal avantajlar sunduğunu belirterek, “Orta Koridor, sadece alternatif değil; dirençli, dengeli ve stratejik bir rota” dedi. Pasifik Eurasia’nın bu koridorda “lokomotif” rol üstlendiğini belirten Erdoğan, Haziran sonunda düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda Çinli muhataplarla yeni anlaşmalar yapacaklarını da duyurdu.

“Küresel riskler Orta Koridor’a yönelimi artırıyor”

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla Kuzey Koridoru’nun güvenilirliğini yitirdiğini, Güney Koridoru’nun ise deniz yollarındaki jeopolitik riskler nedeniyle kırılgan hale geldiğini söyledi. “Orta Koridor; maliyet, hız ve güvenlik açısından en cazip rota haline geldi” diye konuştu. Türkiye’nin, AB tedarik zincirinden daha büyük pay alma hedefiyle yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odaklı yatırımlar yaparak Asya, Avrupa ve Afrika’nın tam ortasında bir lojistik üs olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “2033’te küresel lojistik pazarı 20 trilyon doları aşacak. Bu büyümeden Türkiye’nin alacağı payı artırmak için Orta Koridor kritik önemde” dedi.

Yeşil enerji ve dijitalleşme demiryoluna ivme katacak

Pasifik Eurasia, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla demiryolu taşımacılığını çevresel ve ekonomik açıdan daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Fatih Erdoğan, Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefiyle uyumlu projelerin, bölgesel enerji politikalarını şekillendireceğini ve demiryolu taşımacılığını avantajlı hale getireceğini ifade etti. Orta Koridor’un potansiyeline ulaşabilmesi için bölgesel iş birliklerinin şart olduğunu belirten Fatih Erdoğan, “Modern demiryolu altyapısı, dijital sınır geçişleri ve lojistik merkez entegrasyonu öncelikli olmalı. Bu yöndeki gelişmeler hem ülkemize hem de bölgeye büyük katkı sağlayacak” dedi.