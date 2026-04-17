Pasifik Eurasia’dan tarihi adım: İzmir’den Şanghay’a ilk ihracat blok treni yola çıktı

Türkiye’nin uluslararası demiryolu taşımacılığındaki öncü şirketlerinden Pasifik Eurasia, lojistik ve dış ticaret alanında bir ilke daha imza attı. İzmir’den Çin’e ilk ihracat blok treni, 15 Nisan 2026, çarşamba günü İzmir Biçerova İstasyonu’ndan hareket ederek Şanghay’a doğru yola çıktı. Toplam 50 adet 40’lık konteynerden oluşan tren, Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinin ürünlerini Çin’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Şanghay’a ulaştıracak.

Ege Bölgesi ilk kez demiryolu ile Asya’ya bağlandı

Ege Bölgesi’nin üretim gücünü doğrudan Çin pazarına bağlayan bu stratejik adım, Türkiye-Çin ticaret ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Demiryolu taşımacılığının ihracattaki rolünü de güçlendiren önemli bir gelişme olarak öne çıkan söz konusu taşımalarla, Marmara Bölgesi’nin yanı sıra Ege Bölgesi de demiryolu üzerinden Asya pazarına doğrudan entegre edilmiş oldu. Türkiye’nin ihracat lojistiğinde bölgesel çeşitliliği artıran bu gelişme; taşıma süreleri ve maliyetlerde önemli avantajlar sağlarken, daha güvenli bir taşımacılık altyapısını da destekliyor.

İzmir-Şanghay hattında başlatılan bu ilk ihracat blok tren seferi, Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki konumunu güçlendirirken, demiryolu taşımacılığının sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir alternatif olarak öne çıkmasını da destekliyor. Küresel ticaretin giderek daha fazla lojistik hatlar ve koridorlar üzerinden şekillendiği bir dönemde, bu yeni hat Türkiye’nin Orta Koridor üzerindeki etkinliğini artıran stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

“Bu hat kalıcı bir lojistik koridorun temelini oluşturuyor”

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan, İzmir-Şanghay hattında başlatılan bu tarihi seferin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İzmir-Şanghay hattında başlattığımız bu ilk sefer, Türkiye’nin üretim gücünü Asya’nın en büyük pazarlarına kesintisiz ve rekabetçi bir şekilde ulaştıracak kalıcı bir lojistik koridorun temelini oluşturuyor. Hedefimiz, bu seferleri düzenli ve sürdürülebilir hale getirerek, başta Ege Bölgesi olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki ihracatçılar için hızlı, güvenilir ve maliyet avantajı sağlayan güçlü bir alternatif yaratmak. Pasifik Eurasia olarak Türkiye’yi Avrasya lojistik ağının merkezine konumlandırma vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımıza ve öncü projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

Pasifik Eurasia, daha önce gerçekleştirdiği Orta Koridor taşımaları, Çin-Türkiye karşılıklı blok tren operasyonları ve Avrupa-Asya hattındaki entegre lojistik çözümleriyle dikkat çekmişti. Türkiye’yi Avrasya lojistik ağının merkezine yerleştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Pasifik Eurasia hem ithalat hem ihracat taşımalarında kritik projelere imza atmayı sürdürüyor.