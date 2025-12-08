Paslanmaz çelik sektörü tetikte: 1 milyon çalışan bakanlıktan gelecek haberi bekliyor

Paslanmaz sektöründe çalışan yaklaşık 1 milyon kişi Ticaret Bakanlığı tarafından Posco Assan'ın başvurusu üzerine ithal paslanmaz çelik için başlatılan anti-damping soruşturmasının sonuçlanmasını bekliyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM), Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek ortak açıklama yapmış, sürdürülen soruşturmanın Türkiye’deki üreticiler lehine sonuçlanmasını beklediklerini ifade etmişti.

300 bin kişi işinden olacak

Posco Assan’ın bir üretici olmamasına rağmen, böyle bir soruşturma başlatılmasının dahi doğru olmadığına vurgu yapan sektör temsilcileri, “Posco Assan, yalnızca ithal ettiği paslanmaz yassı çeliğe soğuk indirgeme işlemi yapan bir haddeleme tesisi. Soruşturmanın ek vergi ile sonuçlanmasının ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar doğuracaktır. En önemlisi de eğer bu soruşturma sektörlerimiz aleyhine sonuçlanırsa yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak. Ticaret Bakanlığı’nın bu soruşturmada kararı verirken bunu da göz önünde bulunduracağına inanıyoruz.” dedi.

İhracatta 1,5 milyar dolarlık kayıp

Ek vergi çıkması halinde iç pazarda enflasyon ve ihracatta da büyük bir daralma yaşanacağına vurgu yapan sektör temsilcileri, “Artık karar açıklanmak üzere. Verilecek kararda tek bir şirketin geleceğine göre hareket edilmesi doğru olmayacaktır. Tüm ayrıntılarıyla konunun değerlendirildiğini de biliyoruz. Paslanmaz çelikte ek vergi uygulanması, iç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybına ve 1,5 milyar dolarlık ihracat düşüşüne yol açacak; yüzbinlerce kişinin istihdamını tehlikeye atacak ölümcül bir etki yaratıyor. Türkiye’de üretilmeyen bir ham maddede ek vergi konuşmak yerine, rekabet gücümüzü ve ‘Made in Türkiye’ algısını güçlendirecek destekleri konuşmamız gerekiyor. Bugün eve giren her ürünün yüzde 12 daha pahalı üretiliyor olması bile sektörün nasıl bir yük altında olduğunu açıkça gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi

Diğer taraftan sektör dernekleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Volkan Ağar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklamış, son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep ettiklerini ifade etmişti.