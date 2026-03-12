Paslanmaz çelikte hedef yerli üretimi başlatmak

İMAM GÜNEŞ

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, PASİD üyesi firmalar, siyasi parti temsilcileri, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Sektörün zor bir yılı geride bıraktığını kaydeden PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, buna rağmen paslanmaz çelik ithalatına ilişkin davanın kazanılmasının önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi için yatırım seçeneklerinin de değerlendirildiğini belirten Küçükemre, geri dönüşüme dayalı bir fabrikanın 1-2 milyar dolar, entegre bir eritme tesisin ise 6-8 milyar dolar civarında yatırım gerektirdiğini ifade etti.

Kamu tarafıyla bu konunun görüşüldüğünü söyleyen Küçükemre, iç tüketimin belirli bir seviyeye ulaşmasının kritik olduğunu dile getirdi. Sektör olarak üretim kapasitesinin artırılması için kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir çalışma yürütmek istediklerini dile getiren Küçükemre şunları söyledi: “Çevre ülkelerde paslanmaz çelik fabrikası yok. Eğer biz kurabilirsek bu ülkeler ürünlerini bizden alacaklar. Türkiye’de iç piyasada tüketim 750 bin tona ulaştı. 1 milyon tona ulaşıldığında yatırım için düğmeye basılabileceği ifade ediliyor. Bu yolda hem paydaş hem ortak olacağız ve üretim için her yolu deneyeceğiz.”