“Paslanmaz”da polemik sürüyor

Paslanmaz çelik sektörüne yönelik anti damping tartışması sürüyor. Bazı mutfak eşyası üreticilerinin anti damping soruşturmasına yönelik eleştirilerine, paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST’den yanıt geldi.

Şirketten yapılan açıklamada dampingli ithalata karşı önlem alınması halinde yerli üreticilerin kapasite kullanım oranlarının artacağı, böylece düşen üretim maliyetleri sayesinde yerli üreticilerin uygun fiyatlı malı temin edebilecekleri savunuldu. Anti damping uygulamasının Uzakdoğu ülkelerindeki tüm üreticilere karşı önlem alınacağı anlamına gelmediğini hatırlatan şirket, diğer ülkelerden yapılan ithalatın önünde de herhangi bir engel oluşturmayacağını ifade etti.

AB, ABD ve pek çok Asya ülkesinin Endonezya ve Çin’e karşı yüzde 17,3 ile yüzde 33,4 arasında değişen oranlarda anti damping önlemi uyguladığına dikkat çeken şirket, yerli üretimin sürdürülebilmesi ve gelişebilmesi için damping yaptığı tespit edilen firmalara önlem getirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’de paslanmaz çeliğe yönelik yüzde 12’lik gümrük vergisinin tüm ithal ürünlere uygulanmadığı kaydedilen açıklamada, “Halen toplam ithalatın yaklaşık yüzde 70’i sıfır gümrük vergisiyle Türkiye’ye giriyor. Paslanmaz çelikte koruma önlemlerine karşı çıkan beyaz eşya ve paslanmaz çelikten mutfak eşyası üreticileri bile yüzde 28,2 ile yüzde 31,4 arasında gümrük vergileriyle korunuyor” denildi.

‘Mutfak eşyası ihracatı arttı’

Şirket, TÜİK verilerine bakıldığında paslanmaz çeliğe yönelik gümrük vergisi oranındaki artışla, paslanmaz çelikten mutfak eşyasına yönelik ihracat rakamları arasında bağlantı bulunmadığının da altını çizdi. TÜİK rakamlarına göre, paslanmaz çelikten mutfak eşyasında toplam ihracat 2023’ün ilk 6 ayında değer bazında 77,2 milyon dolar, miktar bazında ise 10 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2024’ün ilk yarısında ise 96,1 milyon dolara ve 12 bin 250 tona yükseldi.

“Yüzde 25 ek vergi iddiası doğru değil”

Paslanmaz çelikte ton fiyatının iki yıl önce dört bin 500 dolar seviyesindeyken şu an iki bin 400 dolar seviyesinde olduğunu belirten POSCO ASSAN TST, Çin’den alınan soğuk paslanmaz çeliğin rulo fiyatının bin 800 dolar olmasının bu üründe damping yapıldığının en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

POSCO ASSAN TST, “Soruşturma sonucunda ithal paslanmaz çeliğe yüzde 25 ek vergi getirileceği iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Anti damping teknik bir konu. Soruşturma neticesinde damping marjı varsa buna göre önlem alınır, yoksa alınmaz” görüşünü paylaştı.