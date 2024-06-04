Paslanmazdaki kavga Meclis’e taşındı

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

Paslanmaz çelikte hammadde ve mamul üreticileri arasındaki antidamping gerilimi devam ediyor.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, antidamping tartışmalarına ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sunduğu soru önergesinde, “Türkiye’de, paslanmaz çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarının artırılmasının paslanmaz çelikten üretim yapan sanayi kuruluşlarının hammadde maliyetlerini artıracak olmasından dolayı istihdam ve ihracat kaybı yaşanacağına” dikkat çekti. Bundan hareketle Tanrıkulu, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1. Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına uygulanan ilave gümrük vergisi ek vergi oranları, firmaların yerli veya yabancı menşeili olmasına göre mi belirlenmektedir?

2. Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarda birçok ürünün üretimi için ithalata bağımlı olduğu dikkate alındığında yabancı firmaların lehine sonuçlanabilecek antidamping veya ek vergi başvuruları neye göre değerlendirilmektedir?

3. Ülkemizde fabrika, tesis gibi sanayi kuruluşu açan yabancı firmalar; ne gibi şartları yerine getirmektedir?

4. Sermayesi ülke dışında olan yabancı firmalarla, yerli firmaların aynı vergi ve gümrük kanunlarına tabii tutulmalarının rekabet açısından izahı nedir?

5. Bakanlığın, damping soruşturma ve ek vergi önlemi kararlarına dair süreçler neye göre şekillenmektedir?

6. Damping soruşturmalarının değerlendirme kriterleri nelerdir?

7. Özellikle paslanmaz çelik sektöründe yaşanan tedirginliğin giderilmesi için ne gibi tedbirler alınacaktır?

8. Yabancı menşeili firmalar, Türkiye'de fiziki anlamda fabrika kurdukları zaman, ülkemizde bulunmayan hammadde ve ürünleri dışarıdan getirdiklerinde mevcut ithalat vergisi şartları uygulanmakta mıdır?

9. Paslanmaz çelik ürünlerinde gümrük vergisi oranlarının artırılması neticesinde paslanmaz çelikten mamul yapan sanayi kuruluşlarının hammadde maliyetlerinin artacak olmasından dolayı istihdam ve ciro kaybının yanı sıra ihracat pazarlarında rekabet güçleri azalmayacak mıdır? Başvurusu yapılmış olan antidamping soruşturma talep dosyasının soruşturma aşamasına geçilmeden reddedilmezse sıkıntı daha da büyümeyecek midir?

10. Yüksek gümrük vergisi uygulamasından avantaj sağlayacak tek bir firmanın yaklaşık 400 kişilik istihdamına karşın, bu süreçten olumsuz etkilenen yaklaşık 40 bin firma ve 800 bin kişiye yaratılan istihdamın olumsuz etkileneceği Ticaret Bakanlığınca dikkate alınmakta mıdır? Firmaya yönelik bu ve benzeri ayrıcalıklar sağlanacak mıdır?

Ne olmuştu?

Paslanmaz çelikte tedarikçi ile mamul üreticileri arasındaki yükselen tansiyonu ilk defa EKONOMİ Gazetesi gündeme getirmişti. Posco Assan ile üretici firmalar arasında yılbaşında gümrük vergisinin yüzde 12’ye çıkarılmasıyla başlayan tartışmalar, Posco Assan’ın antidamping başvurusu ile alevlenmişti. Paslanmaz çelikten mamul üreticileri ilave vergilerin ihracat ve istihdam kaybı yaratacağını söylerken, Posco Assan Çin ve Endonezya’dan gelen dampingli mallara karşı önlem alınmasını istediklerini açıklanmıştı.