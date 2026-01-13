Passolig ücretlerine zam geldi!

Passolig ve Passo Taraftar Kartları için uygulanan e-bilet sistemine zam geldi. Güncellenen ücret tarifesiyle birlikte, başta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları olmak üzere milyonlarca futbolseveri ilgilendiren yıllık kullanım bedellerinde kayda değer artışlar yapıldı.

Yeni fiyatlar, özellikle büyük kulüplerin taraftarları açısından maç izleme maliyetlerini yükseltirken, zam oranları spor kamuoyunda da tartışma konusu oldu.

Yıllık kullanım bedeli 1200 TL’ye yükseltildi

Daha önce 800 TL olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray logolu Passo Taraftar Kartlarının e-bilet sistemi yıllık kullanım bedeli 1200 TL’ye yükseltildi. Böylece söz konusu kart grubunda zam oranı yüzde 50 oldu.

Trabzonspor logolu kartlarda ise yıllık e-bilet bedeli 500 TL’den 750 TL’ye çıkarıldı. Bu grupta da zam oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti. Aynı artışlar kullanım süresi uzatma bedellerine de yansıdı.

Göztepe ve Konyaspor’un yanı sıra yeni tarifede yer alan Kocaelispor logolu kartlarda yıllık kullanım bedeli 400 TL olarak korunurken, Alanyaspor ve Antalyaspor logolu kartlarda ücret 275 TL seviyesinde sabit kaldı.

Diğer kulüp logolu Passo Taraftar Kartlarında ise yıllık e-bilet bedelinde değişikliğe gidilmedi ve ücret 250 TL olarak uygulanmaya devam etti.

Passolig ücretlerine yüzde 140 zam gelmiş oldu

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş logolu Passolig kartlarının yıllık yenileme bedeli Temmuz 2024’te 500 TL iken, Temmuz 2025’te 800 TL’ye çıkarılmıştı. Böylece geçen sezondan bu yana Passolig ücretlerine yüzde 140 zam gelmiş oldu.