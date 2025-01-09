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Patates ve kuru soğana kilogram sınırı geldi! Ambalajlama standardı değişti

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre, patates, kuru soğan ve tatlı patatesin satışında kilogram sınırı getirildi. Buna göre, file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajların ağırlığı en fazla 30 kilogram olacak.

Haber Merkezi
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Patates ve kuru soğana kilogram sınırı geldi! Ambalajlama standardı değişti
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Ticaret Bakanlığı bazı sebzelerin ambalajlama standartlarında değişikliğe gitti. Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlanmasında kilogram bazında en yüksek sınır düşürüldü.

 Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ambalajların ağırlığı en fazla 30 kilogram olacak

Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

 Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu. 

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

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