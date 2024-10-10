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Patates ve soğan üretimi arttı, alım satım makası açıldı! TZOB’tan TMO’ya müdahale çağrısı geldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patateste bu yıl üretimin tüketimden fazla olduğunu dikkat çekerek üreticilerin fiyatların düşmesinden endişe ettiğini söyledi. Bayraktar Toprak Mahsulleri Ofisi’nin patates için için devreye girmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Patates ve soğan üretimi arttı, alım satım makası açıldı! TZOB’tan TMO’ya müdahale çağrısı geldi
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde’de patates ve soğan hasat törenine katıldı. Bayraktar hem soğan da hem de patates de arz fazlasına dikkat çekerek, “Üretici ile tüketici arasında ciddi bir makas var. Patatese devletimizden müdahale bekliyoruz" çağrısında bulundu. 

Patateste üretim rekoltenin üzerine çıktı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl patates üretiminde rekoltenin üzerine çıkıldığını, bu nedenle devletten bir müdahale beklediklerini söyledi.

“TMO devreye girmeli, alım yapmalı”

Bayraktar, arz fazlası olduğunu, bu nedenle bir talep oluşturulması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'de bu yıl patates üretimi 5 milyon ton, 6 milyon ton. Bu sene biraz rekoltemiz fazla. 6,5 milyon ton civarında rekolte bekleniyor. Bu nedenle Kapadokya bölgesinde bulunan bu doğal depolara çok daha fazla ihtiyacımız olduğu görülüyor. Bu yıl patatese bir müdahale bekliyoruz. Özellikle devletimizin patates ürününe bir müdahalesi fevkalade önemli. Çünkü arz yüzde 10 civarında arttı. Bu arzı karşılayabilecek şu an iç ve dış talep görünmüyor. Bunun dışında tabii Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de bu sene devreye girerek geçmiş yıllarda olduğu gibi patates alımı yapması, bir talep oluşturması, piyasanın bir miktar daha yükselmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"Üretici ile tüketici arasında ciddi bir makas var"

Bölgedeki patates üreticilerinin bir araya gelerek kooperatifleşmesi gerektiğinin altını çizer Bayraktar, "Ülkemizdeki hal kanununun biran önce değişmesi lazım. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi fiyat sorunu. Yaklaşık olarak 4 TL civarında üretici patatesini satıyor. Ama marketlere baktığımızda bu rakam 14 TL, 15 TL, 18 TL'ye çıkıyor. Arada ciddi bir makas olduğunu görüyoruz. Bir tarafta üretici maliyetin altında fiyatta ürünü satarken, diğer tarafta tüketicimiz bunu ucuza yiyemiyor. Türkiye bu meseleyi çözmek zorunda” dedi.

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