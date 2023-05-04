Pay piyasası yatırımcı sayısı dört ayda 1 milyon arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 23. Olağan Genel Kurul toplantısı, 3 Mayıs 2023 tarihinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, 23. Olağan Genel Kurul toplantısı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop’un açılış konuşmaları ile başladı. TSPB’nin 23. Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı değerlendirilirken, 2023 yılı hedeflerine yönelik önemli gündem maddeleri de görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının son yıllarda hem arz hem de talep tarafında önemli aşamalar kaydederek hedefleri doğrultusunda gelişim gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl sonunda 3.8 milyon seviyesinde olan pay piyasası yatırımcı sayısının 4 aylık süreçte 1 milyona yakın artış gösterdiğini belirten Gönül, “Nisan itibarıyla yaklaşık 4.8 milyona ulaşan pay senedi yatırımcılarının portföy değeri de 5.6 trilyon lirayı aştı.” ifadelerini kullandı.

Halka arzlara ilginin devam ettiğini vurgulayan Gönül, “2022 yılında halka arz edilen 40 şirketin piyasadan temin ettiği fon büyüklüğü 19,3 milyar lira düzeyindeydi. 2023 yılında da halka arzlara ilginin devam ettiğini görmekteyiz. Nisan sonu itibarıyla 12 şirketin halka arzı gerçekleşirken, şirketler, 13,8 milyar lira kaynak sağlamıştır. İki şirketin de halka arzı süreci devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

Gönül, sermaye piyasasının şeffaf, güvenilir, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişi ve gelişmesi adına yakın zamanda önemli kararlar aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini aktardı.

Gönül, “İlk halk arzlarda son dönemde meydana gelen fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla 30 Mart’ta aldığımız kararlar bunlardan biriydi.” şeklinde konuştu.

Yatırım fonlarının büyümesini sermaye piyasamızın derinliğinin artması için çok önemsediklerinin altını çizen Gönül, bu kapsamda portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapısının ve sermayesinin güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını hatırlattı.

Gönül, yatırım fonlarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Nisan ayı itibarıyla; menkul kıymet yatırım fon sayısı 1.291’e, portföy değeri 847.4 milyar liraya, emeklilik yatırım fon sayısı 375’e, portföy değeri 465.5 milyar liraya, portföy yönetim şirket sayısı 59’a, bu şirketlerin yönettiği toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 1 trilyon 750 milyar liraya ulaştı. Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının sayısında da önemli artış yaşandı.

Girişim sermayesi yatırım fonlarının sayısı 238’e, gayrimenkul yatırım fonları sayısı da 133’e yükseldi. Sürdürülebilir yeşil finansmana sektörün ilgisi gelecek dönem için bizleri umutlandırmaktadır. Nisan itibarıyla söz konusu temalara yatırım yapan toplam 43 adet yatırım fonu, emeklilik yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu mevcut. Bu fonların toplam değeri yaklaşık 13.6 milyar lira seviyesinde bulunuyor.”

Sermaye piyasalarına ilgi artıyor

Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Gönül, “Sermaye piyasalarımıza olan ilginin artması bizleri sevindirirken, sorumluluklarımızı da artırmaktadır. Bunun sürdürülebilir olması finansal okuryazarlığı yüksek, bilinçli yatırımcı sayısını artırmaktan geçmektedir. Yatırımcıların ilgisinin devamlılığını sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda okul çağındaki çocuklardan gençlere, hane halkından sektör profesyonellerine kadar tüm kesimleri kapsayacak bir finansal okuryazarlık portalı projemiz devam etmektedir.

Sermaye piyasası; finansal istikrar, yatırımcı güveni, sermaye birikimi ve sermayenin etkin bir şekilde şirketlere dağıtımı konularında kritik rol oynamaktadır. Bu çerçevede tüm paydaşların bu bilinç ve sorumlulukla görevlerini yerine getirmeleri elzemdir." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da "Paydaşlarımızla ortak hedefimiz, sermaye piyasasının potansiyeline ulaşmasını ve istikrarını sağlamaktır” dedi.

TSPB 23. Olağan Genel Kurul açılışında konuşan Ergun, son yıllarda sermaye piyasasının hedeflere ulaşmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, sermaye piyasasının hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığını belirtti. Ergun, “Halka arzlarda, yatırımcı sayımızda, işlem hacimlerinde önemli artışlara ulaştık.” dedi.

Ergun, Borsa İstanbul Grubu olarak, sermaye piyasasına, emir iletim ve eşleştirmeden, takas ve saklama ile kaydileştirme süreçlerine uzanan bir zincirde hizmet sağladıklarını vurgulayarak, “Uçtan uca ve kesintisiz çalışan bir altyapı sunuyoruz. Şirketlerimizin ve yatırımcılarımızın, piyasalarımızın sunduğu imkânlardan daha fazla faydalanmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni ürünler geliştiriyor, hizmetlerimizi daha iyi sunmak için sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.

Bu yolda, ne mutlu ki tek başımıza değiliz. Büyük bir ailenin parçasıyız. Gerek mevcut piyasaları iyileştirirken gerekse yeni ürün ve hizmet geliştirirken siz değerli paydaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Birlikte çalışıyoruz. 2023 yılının Borsamızın kuruluşunun 150. yılı olması sebebiyle, TSPB üyeleri olan, aracı kurumlardaki, yatırım ortaklıklarındaki, portföy yönetim şirketlerindeki ve bankalardaki tüm çalışanlara emekleri için teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı sayısı 4 milyon 769 bini aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Öztop ise yeni rekorlara imza atılan, yüksek performansın ve başarıların yaşandığı 2022 yılının ardından bu yılın ilk dört ayında da sermaye piyasalarına olan ilginin artarak devam ettiğini bildirdi.

Nisan sonu itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 4 milyon 769 bin seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdığına dikkati çeken Öztop, şu bilgileri paylaştı:

“Yerli yatırımcıların ilgisinin katlanarak artması ve son yıllarda pay senedi piyasamıza ilgi gösteren yatırımcıların önemli bir çoğunluğunu gençlerin oluşturmasını, sektörümüz ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu verilere göre yılın ilk dört ayında pay piyasasına yaklaşık 1 milyon yerli bireysel yatırımcı katıldı ve bu yatırımcıların yüzde 42’sini 34 yaş altı gençler oluşturdu. 2021 yılı sonundan itibaren baktığımızda ise yerli bireysel yatırımcı sayısındaki 2.4 milyon kişilik artışın 1.1 milyonu 35 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşuyor.”

Pay senedinin yanı sıra, yerli yatırımcıların portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonlara da ilgisinin artarak devam ettiğini belirten Öztop, “Bu ilginin de etkisiyle portföy yönetim şirketlerimizin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 2023 Mart sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 750 milyar lira seviyesine ulaştı. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde sermaye piyasalarının oynadığı rolün daha da güçlenmesi için yerli yatırımcıların yanı sıra, yabancı yatırımcıları da ülkemiz sermaye piyasalarına çekmeye odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

TSPB’den finansal okuryazarlık için yoğun eğitim ve etkinlikler

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Öztop, TSPB olarak uzun yıllardır; yatırım bilincini geliştirmek için eğitim, iletişim ve etkinliklere aralıksız devam edildiğini belirtti. Yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla 2023 yılında TSPB üyelerinin de katkılarıyla “TSPB’de Yatırımcı Buluşmaları”nı başlattıklarını ve bu buluşmalara ilginin yüksek olduğunu kaydetti.

Öztop, “TSPB’de Yatırımcı Buluşmaları’nın altıncısını 25 Nisan’da gerçekleştirdik ve etkinliğimize bugüne kadar olan yoğun talep nedeniyle TSPB YouTube kanalımızdan canlı olarak da yayınlamaya başladık. Yatırımcı buluşmalarına mayıs ayında gerçekleştireceğimiz iki yeni etkinlikle birlikte yıl sonuna kadar ücretsiz şekilde devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.