Pazarlama dünyası, Global Summit 2023'te bir araya gelecek

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek etkinlik; Inspark, Turkcell ve Unilever'in ana; Türk Hava Yolları'nın altın; BSH'nin ise resmi sponsorluğunda Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da düzenlenecek.

Pazarlama ve iş dünyasını bir araya getirecek zirve, 90 oturumda 200'ün üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak.

Türkiye'de pazarlama sektöründe yapılmış toplamda ve "C Level" düzeyinde en fazla konuşmacılı global etkinlik olan Global Marketing Summit'i geçen yıl 143 ülkeden 55 bin katılımcı izlemişti.

"Sürdürülebilir İş, Sürdürülebilir Dünya" temasıyla gerçekleşecek zirve kapsamında 18 Ekim'de üst düzey yöneticilerin (CEO) ve pazarlama liderlerinin katılımıyla yüz yüze Liderler Çemberi Özel Buluşması da düzenlenecek.

Etkinliğin diğer günlerinde ise fiziki oturumlara "kayıt yaptıran" katılımcılara özel online içerikler paylaşılacak. Bu özel içerikler ömür boyu ulaşabilme olanağıyla katılımcılar için muhteşem bir arşiv değeri taşıyacak.

Cumhuriyetin 100. yılına bir saygı duruşu niteliği de taşıyacak olan Global Marketing Summit 2023'te pazarlama sektörünün dünyadaki en etkili ismi olarak kabul edilen pazarlama gurusu Philip Kotler, üçüncü kez onur konuşmacısı olarak yer alacak.

"Pazarlamanın 4 P'si konseptini hayata geçiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, 2023 zirvesinin teknolojinin de desteğiyle hayal edilenin ötesinde unutulmayacak bir etkinlik olacağını kaydetti.

Ferik, “Global Marketing Summit 2023'te Philip Kotler'in altını uzun yıllardır çizdiği 'Pazarlamanın 4 P'si konseptini bu sene muhteşem içerik, muhteşem mekan, muhteşem ağırlama ve muhteşem fiyat olarak hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada toplantı endüstrisindeki trendleri 20 yılı aşkın süredir takip eden değil belirleyen bir marka olduklarını kaydeden Ferik, her yıl gerçekleştirdikleri içerik ve konseptlerin özgün bir kimliğe sahip olabilmesi için büyük bir ekiple aylarca süren çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Ferik, 2023 zirvesinde yer alan kadın konuşmacıların, erkek konuşmacılara oranının yarı yarıya olması hedeflerine ulaştıklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da örnek etkinlik olma hedeflerinin bulunduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Gerek konuşmacı gerekse katılımcı profili açısından dünyanın en çeşitli, en kapsayıcı ve en eşit zirvelerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Etkinliğimizin dünyada ve Türkiye'de yapılan tüm diğer konferanslara da başarılı bir örnek olması için elimizden geleni yapıyoruz. 21 yıldır sektörde faaliyet gösteren lider bir marka olarak düzenlediğimiz geniş kapsamlı zirvelerle hedefimiz, liderlerden liderlere süzülmüş bilgiyi, global olarak etki alanı geniş olan, daha fazla lider ile paylaşmak. Bilgi paylaşınca büyür. Umarım izleyenler Global Marketing Summit'te edindikleri bilgi ve tecrübeyi şirketlerindeki çalışma arkadaşları ile de paylaşır, bilgi ve tecrübe dalga dalga tüm dünyaya yayılır."