Pegasus 20. yılına özel kampanya: Yurt dışı uçuşları 20 euro
Pegasus Hava Yolları, 20. yılına özel yurt dışı uçuşlarda dev bir kampanya başlattı. BolBol üyeleri, 5-6 Kasım 2025 tarihlerinde satın alınan biletler, 17 Kasım 2025 - 27 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda 20 Euro + vergiler karşılığında yurt dışına uçuş yapabilecek.
Hüseyin ASLIYÜCE
Kampanya kapsamında toplam 100 bin koltuk satışa çıktı. Fiyatlar rotalara göre değişiklik gösterirken, Avrupa’nın birçok şehrine uygun fiyatlı bilet bulmak mümkün olacak.
Light paketle ek hizmet seçeneği
Kampanya Light Paket biletler için geçerli. Bu paketi tercih eden yolcular, 5 Euro karşılığında 12 kg bagaj veya 5 Euro karşılığında ek kabin bagajı satın alabiliyor.
Pegasus’tan yapılan açıklamada ise “20. yılımızı müşterilerimizle kutluyoruz. Avrupa’nın birçok noktasına avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunuyoruz.” açıklamasında bulunuldu.