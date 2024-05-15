Pegasus Ankara-Dublin seferlerine başlıyor

Uçuş ağını yeni açtığı uluslararası hatlarla her geçen gün genişleten Pegasus Hava Yolları, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan İrlanda’nın başkenti olan Dublin’e uçmaya başlıyor. ’’Türkiye’nin dijital hava yolu’’ sloganıyla faaliyet gösteren Pegasus, Ankara ile Dublin uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor. Dublin’e haftada 3 frekans düzenlenecek seferlerin ilki 3 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Şirketin İrlanda’nın başkenti Dublin’e Ankara’dan gerçekleştireceği uçuşların biletleri 69,99 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Uçuşlar ne zaman olacak?

Uçuşlar; Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Dublin Havalimanı’na Çarşamba ve Pazar günleri saat 09.50 ve Cuma günleri saat 10.00’da; Dublin Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise yine Çarşamba ve Pazar günleri saat 13.25 ve Cuma günleri saat 13.35’te düzenlenecek.