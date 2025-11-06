Pegasus bilet kampanyası geçerli olduğu ülkeler? Pegasus indirimli bilet ne zaman kadar? soruları tatil planı yapanların gündemine oturdu. Özellikle yurt dışı tatili hayali kuranlar Pegasus’un indirimli bilet kampanyasının geçerlilik tarihini ve hangi ülkeleri kapsadığını öğrenmeye çalışıyor.

PEGASUS BİLET KAMPANYASI GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER?

Kampanya kapsamında belirtilen yurt dışı hatlarda 100.000 adet koltuk 20 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa açıldı. Destinasyonlar arasında şu lokasyonlar yer alıyor:

Berlin

Saraybosna

Stockholm

Tiran

Üsküp

Düsseldorf

PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET NE ZAMAN KADAR?

Pegasus’un yurtdışı uçuşlarına yönelik yeni kampanyası, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:15’te Türkiye yerel saatine göre başlıyor ve 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23:59’a kadar sürecek. Bu süre zarfında satışa çıkarılacak biletlerden yararlanmak için, biletleme işlemi belirtilen gün ve saatler içerisinde tamamlanmış olmalı.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 17 Kasım 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Kampanyanın geçerli olduğu koltuk sayısı toplamda 100.000 adet ile sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle ilgi yoğun olabilir; erken davranmak avantaj sağlayacaktır.