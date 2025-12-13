Pegasus, iç hatlarda ücretsiz 2 milyon euroluk su dağıttı

Hüseyin ASLIYÜCE

YouTube kanalında yayınlanan Havacılığın Zirvesi isimli programa konuk Nane’nin açıklaması arasında, kısa süre önce yurt içi uçuşlarda ücretsiz su dağıtılması uygulamasına yönelik sözleri dikkat çekti. Nane, ücretsiz su dağıtmanın kendilerine yıllık 2 milyon Euro gibi bir gider kalemi yarattığına dikkat çekti ve bu uygulama ile ilgili önceden bilgilendirilmediklerini söyledi.

"Boarding Info yapımcısı Yılmaz’ın Uçakta su dağıtmaya başladınız, enteresan bir gelişme oldu. Low cost olduğunuz için sizi daha yakından ilgilendiren bir gelişme bu. Nasıl gidiyor o iş? Tutmadı diyenler var. Sosyal medyada bize su vermediler diyenler var. Bunun size hem maliyet hem de uygulanabilirlik ve operasyonel anlamda nasıl bir etkisi oldu?" sorusuna Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, “Her iş modelinin kendine göre bir formatı var. Low cost’ta siz koltuğa para ödersiniz, diğer şeyler ekstradır. Ama burada bakanlığımızın bir talebiyle, böyle bir çağrı oldu. Bu çağrıya icabet etmek bizim görevimizdir. Kabul etsek de etmesek de hoşumuza gitse de gitmese de böyle bir talep gelmiştir. Bize de uymak düşer. Biz de uyduk. Bunu yaparken de tabi ki yapmış olmak için değil gerçekten yapmamız gerekiyor. Misafirimiz suyunu istiyorsa, 1 bardaksa 1 bardak; 2 bardaksa 2 bardak bunu takdim ediyoruz. Ama low cost’un prensibinde bu tür şeyler, Türkiye haricinde, dünyanın neresine giderseniz gidin (low cost kastediyorum, legacy kastetmiyorum) ücrete tabidir. Türkiye burada bir farklılık yaptı. Boynumuz kıldan ince. Uyguluyoruz yurt içi uçuşlarımızda. Misafirimiz ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. Bu gider 2 milyon Euro”dedi.