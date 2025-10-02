Pegasus, İstanbul Havalimanı’ndan ilk dış hat uçuşunu yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndan ikinci uçuş noktası Ercan oldu. Ercan’a PC-1984 sefer sayılı TC-NCT kuyruk tescilli Airbus 320 tipi yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’ndan bugün saat 20:40’da 159 yolcusunu alarak havalandı.

İlk uçuş için terminalde gidiş katı B1 kapısında tören yapıldı. Törene İGA Havalimanı Ticaret Direktörü (Havacılık) Fırat Ocak, Pegasus ve Havaş yetkilileri katıldı. Pasta kesiminin ardında yolcular uçağa alındı.

Günlük karşılıklı birer sefer yapılacak. 22 Ekim tarihleri arasında Ercan – İstanbul Havalimanı uçuşları 17.45, İstanbul – Ercan uçuşları 20.25 saatlerinde yapılacak.

23 – 25 Ekim tarihlerinde Ercan – İstanbul uçuşları 09.00 ve 17.45, İstanbul – Ercan uçuşları 11.40 ve 20.25 saatlerinde gerçekleştirilecek.

26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında ise Ercan – İstanbul arasında 09.05 ve 20.10, İstanbul – Ercan arasında 07.45 ve 18.30 saatlerinde sefer düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı - Ercan hattı Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı İzmir’in ardından ikinci rotası oldu.

Pegasus’un yeni hattı ile ilgili değerlendirmede bulunan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, şunları söyledi:

“Ülkemizin en önemli havayolu markalarından biri olan Pegasus Havayolları’nın İGA İstanbul Havalimanı’ndan KKTC’ye uçuş başlatmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İzmir seferlerinin ardından eklenen bu yeni hat hem Pegasus’un uçuş ağını genişletmesine hem de İGA İstanbul Havalimanı’nın bölgesel ve küresel aktarma merkezi olma gücünü daha da pekiştirmesine katkı sağlayacak. Pegasus’un başarılarının devamını diliyor, önümüzdeki dönemde yeni hatlarla uçuş ağını daha da genişleterek sefer sayısını artırmasını temenni ediyoruz.”

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü ise “İstanbul Havalimanı’ndan başlattığımız Ercan seferleri, Pegasus’un uçuş ağını genişletme stratejimizin önemli bir adımı. Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük hava ulaşım merkezi olan İstanbul Havalimanı’ndaki varlığımızı güçlendirerek, misafirlerimize hem İstanbul hem de Kuzey Kıbrıs yönünde daha fazla esneklik ve kolay erişim imkanı sunmaya başladık. İstanbul Havalimanının da eklenmesiyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında toplam 11 farklı noktadan uçuşla en fazla seferi olan hava yolu konumundayız. Türkiye ve KKTC arasındaki ulaşımda üstlendiğimiz bu önemli rolü güçlendirmeye, Kıbrıs’ın turizm gelişimini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.