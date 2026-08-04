Pegasus yurt dışı uçuşlarında indirim kampanyasını duyurdu

Pegasus, yeni yurt dışı kampanyası kapsamında indirimli biletlerin 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seçili uçuşlarda geçerli olacağını duyurdu. Avrupa'daki birçok popüler destinasyonu kapsayan kampanya, uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcuların ilgisini çekerken, birçok kişi de seyahat planlarını şimdiden oluşturmaya başladı.

9 Euro'dan başlayan kampanya

4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde alacağın, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Light Paket yolcularına Süper Eko seçeneği

Üstelik 4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 250.000 koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün.